«Ничего героического не совершил». Спасший женщину при обрушении моста в Подольске встретился с врио главы округа

Бурлаков ехал за рулем бетономешалки вслед за авто женщины. После того, как впереди стоящая машина упала вместе с бетонными блоками в реку, мужчина сразу же бросился на помощь.

Сам водитель грузовика заявил, что у него не было времени на рассуждения.

«Действовать надо было быстро. Считаю, что ничего героического я не совершил. Наверное, так поступил бы каждый», - сказал Василий.

Артамонов выразил уверенность, что поступок Бурлакова послужит примером для многих россиян.

«Горжусь, что рядом с нами живет такой достойный человек!» - подчеркнул врио главы Подольска.