Независимую оценку качества образования проведут в Подмосковье до 30 ноября

В оценке принимают участие учащиеся старше 14 лет их родители. Для этого они заполняют специальные анкеты, где отвечают на вопросы об образовательных учреждениях и педагогах. Также в ходе опроса школьники и их законные опекуны могут пожаловаться на проблемы организаций или высказать предложения по улучшению качества образовательного процесса.

В пресс-службе Министерства образования Московской области подчеркнули, что по результатам оценки будут приняты меры по улучшению качества работы учреждений и педагогов.

«Итоговые результаты проверки будут опубликованы до 31 декабря 2023 года», - добавили в пресс-службе.

Отметим, что с итогами проверки можно будет ознакомится на сайте Минобразования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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