Независимую оценку качества образования проведут в Подмосковье до 30 ноября
Независимая оценка качества образования проводится в учебных заведениях, расположенных в Московской области. В этом году проверку проходят 886 учреждений, включая колледжи, школы и детские сады. Она продлится до 30 ноября.
В оценке принимают участие учащиеся старше 14 лет их родители. Для этого они заполняют специальные анкеты, где отвечают на вопросы об образовательных учреждениях и педагогах. Также в ходе опроса школьники и их законные опекуны могут пожаловаться на проблемы организаций или высказать предложения по улучшению качества образовательного процесса.
В пресс-службе Министерства образования Московской области подчеркнули, что по результатам оценки будут приняты меры по улучшению качества работы учреждений и педагогов.
«Итоговые результаты проверки будут опубликованы до 31 декабря 2023 года», - добавили в пресс-службе.
Отметим, что с итогами проверки можно будет ознакомится на сайте Минобразования Московской области.
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