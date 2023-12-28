28 декабря 2023, 15:48

Незаконный торговый объект демонтировали на Ленинградском шоссе в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Торговый павильон снесли на Ленинградском шоссе вблизи деревни Есипово. Его незаконно установили на землях неразграниченной государственной собственности.

Всего в городском округе Солнечногорск выявлено порядка 30 незаконных торговых объектов.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева продолжаем наводить порядок на вылетных магистралях нашего городского округа - это Ленинградское и Пятницкое шоссе. С каждым собственником составляем дорожную карту с конкретными сроками исполнения. Отмечу, что многие владельцы готовы приводить свои объекты к нормативному состоянию», - отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

При проверке объектов особое внимание уделяется соблюдению земельного законодательства, техническим условиям на присоединение к дороге, архитектурному облику и законности размещения рекламных конструкций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об успехах в борьбе с незаконными баннерами на дорогах Подмосковья.

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Солнечногорск Торговля
28 декабря 2023, 15:24
Еще 6 участков земли под строительство домов реализовали на торгах в Бронницах
Фото Минимущества
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В Бронницах через аукцион реализовали еще шесть земельных участков под строительство домов. Общая сумма лотов составила 9,3 миллиона рублей, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Площадь участков варьируется от 600 до тысячи «квадратов».

Купить или арендовать землю могут физические и юридические лица. Лоты можно посмотреть на портале, по ссылке или на официальном интернет-ресурсе администрации.

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Аукционы Строительство Бронницы
28 декабря 2023, 15:24
Коммунальные службы Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в праздники
Министерство ЖКХ МО
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Коммунальные службы Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники. Они будут дежурить круглосуточно, чтобы обеспечить чистоту и порядок в регионе.

Как рассказал глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, коммунальщики будут готовы оперативно реагировать на любые возможные ситуации. Особое внимание уделят своевременному вывозу мусора.

«Будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц Министерства ЖКХ и подведомственных организаций, службы готовы оперативно реагировать на возможные ситуации в нашей сфере, дежурит и ремонтный персонал», - сказал он.

Региональные операторы будут вывозить мусор с самых проблемных контейнерных площадок в два раза чаще. Там также разместят дополнительные баки.

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Праздники ЖКХ Новый год
28 декабря 2023, 14:50
Детский писатель Александр Прасол выпустил сказку про «Метровагонмаш» в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Александр Прасол написал сказку о вагоностроительном предприятии в Мытищах. На создание произведения детского писателя вдохновила экскурсия по «Метровагонмашу».

В декабре редакцию журнала «Думай!», где работает Александр Прасол, пригласили посетить «Метровагонмаш» в Мытищах. Автор написал сказку о предприятии и опубликовал ее в интернете.

Прочитать историю «Как Святогорчик в Мытищах Новый год встречал!» может любой желающий. Она доступна в сети бесплатно.

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Мытищи Писатели
28 декабря 2023, 14:46
Более 6 тысяч недостроенных объектов устранили в Подмосковье за 6 лет
Мособлархитектура
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За последние шесть лет в Московской области ликвидировали около 6,3 тысячи объектов незавершенного строительства. Об этом сообщил министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Работы провели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Порядка 6,3 тысячи проблемных объектов было ликвидировано путем достроя, приведения зданий в соответствие установленным требованиям или сноса. В настоящее время в работе находятся еще 3,3 тысячи объектов, по которым мы продолжаем все необходимые мероприятия», - заявил Гордиенко.

Также министерство вовлекло в использование бесхозные участки земли. По словам министра, в начале работы, в 2018 году, в регионе ликвидировали всего 140 долгостроев, а в этом году - уже 1,3 тысячи объектов. Больше всего таких объектов довели в Одинцове - 757, в Ступине - 251, в Раменском - 239, в Орехово-Зуеве - 238 и Солнечногорске - 229.

С помощью местных жителей, которые сообщали об аварийных и недостроенных объектах через портал «Добродел», удалось выявить 1,4 тысячи объектов. Из них более половины уже ликвидировали.

Одним из таких объектов стала школа в Дмитрове в селе Озерецкое. Здание начали строить в 2017 году, однако работы прекратили. В итоге благодаря работе вместе с Мособлархитектурой четырехэтажное учебное заведение на 550 мест площадью 12,5 тысячи квадратных метров сдали. Школа открылась в сентябре этого года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Строительство

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