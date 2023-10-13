Незаконный сброс строительных отходов пресекли в Солнечногорске

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Ассоциация общественного контроля совместно с профильными ведомствами администрации городского округа Солнечногорск провела проверку перевозчиков, предлагавших в интернете услуги по вывозу стройматериалов.

Недобросовестные перевозчики загрузили остатки стройматериалов и решили сбросить их на контейнерной площадке вблизи Дома культуры «Поварово». Полиция пресекла незаконные действия. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, а нарушителю теперь грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей.

Подобное нарушение зафиксировали и в деревне Тимоново. Здесь нелегальную перевозку осуществляли от юридического лица, поэтому штраф будет значительно выше - от 30 до 50 тысяч рублей.

Если вы стали свидетелями подобных нарушений, сообщить об этом можно по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

«На территории городского округа Солнечногорск регулярно проводятся рейды по выявлению нелегальных возчиков. К сожалению, большое количество предложений можно встретить и в интернете. Призываем солнечногорцев не становиться участниками этой незаконной схемы», - сказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и экологии Сергей Тихонов.

Осуществлять транспортировку строительных отходов могут только лицензированные перевозчики, в их числе индивидуальный предприниматель Горбачева Ольга Олеговна; ООО «Городской транзит»; «Гринсити»; «КБГ»; «Победа»; «СК Идеа-Л»; «Транс-сервис»; «Экорегионсервис»; «Эко-строй».

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