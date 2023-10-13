Незаконный сброс строительных отходов пресекли в Солнечногорске
Незаконный сброс строительных отходов пресекли вблизи Дома культуры «Поварово» и в деревне Тимоново в городском округе Солнечногорск. Нарушителям выписали штраф, а спецтехнику направили на штрафстоянку.
Ассоциация общественного контроля совместно с профильными ведомствами администрации городского округа Солнечногорск провела проверку перевозчиков, предлагавших в интернете услуги по вывозу стройматериалов.
Недобросовестные перевозчики загрузили остатки стройматериалов и решили сбросить их на контейнерной площадке вблизи Дома культуры «Поварово». Полиция пресекла незаконные действия. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, а нарушителю теперь грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей.
Подобное нарушение зафиксировали и в деревне Тимоново. Здесь нелегальную перевозку осуществляли от юридического лица, поэтому штраф будет значительно выше - от 30 до 50 тысяч рублей.
Если вы стали свидетелями подобных нарушений, сообщить об этом можно по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.
«На территории городского округа Солнечногорск регулярно проводятся рейды по выявлению нелегальных возчиков. К сожалению, большое количество предложений можно встретить и в интернете. Призываем солнечногорцев не становиться участниками этой незаконной схемы», - сказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и экологии Сергей Тихонов.
Осуществлять транспортировку строительных отходов могут только лицензированные перевозчики, в их числе индивидуальный предприниматель Горбачева Ольга Олеговна; ООО «Городской транзит»; «Гринсити»; «КБГ»; «Победа»; «СК Идеа-Л»; «Транс-сервис»; «Экорегионсервис»; «Эко-строй».
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