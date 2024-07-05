Незаконный сброс строительных отходов предотвратили в Наро-Фоминске

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с коллегами из Минэкологии, ГУРБ и МВД проверили 25 машин, которые перевозили отходы строительства, сноса и грунта. У четырех водителей не оказалось разрешающих документов.

В итоге большегрузы задержали, предотвратив незаконный сброс около 50 кубометров строительных отходов. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.

Подобные нарушения отслеживают также видеокамеры на дорогах Подмосковья. Избежать штрафов поможет оформление специализированного талона, получить который можно на региональном портале государственных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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