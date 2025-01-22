Незаконный сброс мусора пресекли в деревне Повадино под Солнечногорском

Штраф за сброс отходов из автомобилей в неположенном месте для граждан составляет до 70 тысяч рублей, для должностных лиц сумма более внушительная - до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам и вовсе придется заплатить до 200 тысяч рублей за подобное нарушение.

«Часто недобросовестные граждане выбрасывают строительные отходы, древесный спил, бытовую технику или мебель в баки, не предназначенные для этого, либо оставляют прямо на земле, создавая стихийную свалку. Камеры „Безопасного региона“, расположенные в различных точках муниципалитете, фиксируют государственный номер транспортного средства. После этого его владельцу выписывают штраф по упрощённой процедуре», - рассказал заместитель главы Солнечногорска Максим Барков.

Утилизировать строительные отходы можно и нужно правильно. Чтобы не получить штраф достаточно обратится в специализированные организации, имеющие лицензию на сбор, транспортировку и переработку таких отходов. Список перевозчиков размещен на специальном портале https://stroyothody.mosreg.ru