Незаконный сброс мусора пресекли на Малой Колхозной улице в Котельниках

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило границы охранной зоны и режим использования территории церкви Казанской иконы Божией Матери, которая является объектом культурного наследия федерального значения. Церковь расположена в Котельниках на Малой Колхозной улице, дом 62А, строение 1.

Охранная зона установлена на расстоянии 100 метров от внешних границ памятника. В этой зоне запрещены любые работы, которые могут повредить внешний вид церкви, самовольная вырубка или посадка деревьев, а также проведение земельных работ без предварительных археологических исследований.

Церковь Казанской иконы Божией Матери имеет долгую и богатую историю. Первые упоминания о ней относятся к 1680 году. В 1685 году храм был освящён патриархом Иоакимом, который подарил ему икону Казанской Божией Матери. Эта святыня находилась в храме до его закрытия в 1937 году, после чего была перенесена в Успенскую церковь села Жилина. Лишь в 1992 году икона вернулась обратно в Котельники.

Во время Отечественной войны 1812 года храм подвергся разграблению. В 1937 году церковь закрыли, а ее здание использовали для хозяйственных нужд, что привело к утрате части исторического облика. В 1990 году храм был возвращён верующим и вновь стал местом молитвы и духовной жизни.

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