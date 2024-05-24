Незаконный переход через ж/д пути закрыли в Солнечногорске

Этот путь долгое время служил кратчайшим переходом между жилыми районами. Люди нарушали правила, чтобы сэкономить время. Несмотря на то, что его перекрывают уже не первый раз, предприимчивые жители все равно находят способы разломать бетонные ограждения.

«Ввиду того, что сейчас на территории Московской области участились случаи травматизма, с компанией „Россети Московский регион“ и „РЖД“ мы выполняем работы по устранению незаконных переходов на территории округа», - рассказал главный эксперт отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации городского округа Солнечногорск Юрий Шмаков.

В Солнечногорске еженедельно проводятся рейды, во время которых гражданам напоминают о правилах безопасного поведения в зоне объектов железнодорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более 135 тысяч видеокамер помогут следить за порядком в регионе.

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