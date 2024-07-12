12 июля 2024, 14:46

Незаконный автосервис снесут по решению суда в Мытищах в августе

Пресс-служба городского округа Мытищи
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Самовольную постройку снесут в деревне Подрезово в Мытищах. Суд принял решение о том, что автосервис находится там вопреки законам.

Собственники разместили автосервис на участке, целевое назначение которого - ведение личного подсобного хозяйства. Кроме того, объект расположили в охранной зоне линий электропередач.

Ранее в суд обратилась администрация Мытищ. После специалисты провели судебную экспертизу. Она постановила: объект создает угрозу жизни и здоровью граждан. Мытищинский городской суд принял решение о сносе постройки. Если ответчик не ликвидирует объект в обозначенный срок, в августе это сделают специальные службы администрации округа.

Отметим, что работа по выявлению и ликвидации незаконных строений в Мытищах продолжится.

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Суд Мытищи Законы
12 июля 2024, 14:35
Центральный парк культуры в Лобне откроют после реконструкции 15 июля
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Благоустроенную часть центрального парка культуры в Лобне откроют 15 июля. Жители смогут посетить аттракционы и кафе.

Сейчас в парке устанавливают танцплощадку, трибуну и павильон для кафе. Там также обустроят карусели и батуты.

Благоустройство парка проводят благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

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Отдых Лобня Парки
12 июля 2024, 14:24
Новый складской комплекс построят в Домодедове к концу года
Главгосстройнадзор МО
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Складской комплекс из двух зданий строят в промышленной зоне «Житнево» в Домодедове. Готовность объекта превысила 30%, окончание работ запланировано на конец года.

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход выполнения работ. Комплекс возводит компания «Инстоун девелопмент», проект сопровождает Центр содействия строительству.

На объекте завершились разработка грунта и устройство фундаментов. Продолжается монтаж сборных железобетонных колонн, балок перекрытий административно-бытового корпуса и металлических форм кровли. Ведутся работы по устройству наружных инженерных сетей.

В состав комплекса войдут два здания, а также насосная станция пожаротушения с резервуарами.

Завершить строительство планируется в конце года. Площади будут сдавать в аренду для хранения товаров и размещения производственных линий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ. Он поможет вывести процесс импортозамещения на новый уровень и будет способствовать развитию экономики региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Город Домодедово
12 июля 2024, 14:18
Предприниматели Подмосковья подали 75 заявок на субсидию по франшизе
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Подмосковные предприниматели подали более 70 заявок на получение субсидии для развития бизнеса по франшизе. Как получить поддержку в регионе рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По словам министра Екатерины Зиновьевой, благодаря субсидии по франшизе предприниматели могут возместить до одного миллиона рублей затрат на покупку оборудования, арендные платежи и коммунальные услуги. Из 75 обратившихся за субсидией, 39 уже получили поддержку на общую сумму 17,5 миллионов рублей.

В ведомстве объяснили, что для подмосковных франшиз максимальный размер субсидии составляет один миллион рублей и не более 50% затрат, для иных - 500 тысяч рублей и до 50% затрат.

Подать заявку на получение субсидий бизнеса по франшизе можно в течение года, также в этот период можно и обратиться за субсидией на компенсацию затрат на крупнейших маркетплейсах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес
12 июля 2024, 14:11
Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить здоровье в парках в выходные
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Жители Подмосковья смогут пройти осмотр у врача в парках 13 и 14 июля. Акцию проведут в 33 местах, в том числе в Дубне, Егорьевске, Серпухове и других муниципалитетах.

Как рассказал глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк, такие акции позволяют жителям быстро и удобно проверить здоровье во время прогулки на свежем воздухе.

«Мы понимаем, что не всегда можно отлучиться с работы, а в выходные можно совместить приятное с полезным - прогулку на свежем воздухе и заботу о своем здоровье», - сказал министр.

При необходимости пациентов направят на дополнительное обследование в поликлинику.

Для участия в акции необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для больниц региона закупили новые рентген-аппараты С-дуга. Их будут использовать в проведении операций любой сложности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи

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