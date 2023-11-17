Незаконных перевозчиков мусора оштрафовали на 43 миллиона рублей с начала ноября в Подмосковье
Дорожные камеры выявили незаконных перевозчиков мусора в 39 округах Подмосковья с начала ноября. Нарушителям вынесли свыше тысячи административных постановлений.
Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, общая сумма выписанных штрафов превысила 43,5 миллиона рублей.
«Больше всего незаконных перевозчиков строительного мусора камеры зафиксировали в Истре - сформировано 223 постановления, в Балашихе - 131, Подольске - 93», - сказала она.
Светлана Аипова добавила, что всего с начала года в Подмосковье сформировали свыше 12 тысяч постановлений на сумму более 508 миллионов рублей. Избежать наказания перевозчики могут, оформив специальное разрешение на «Госуслугах».
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