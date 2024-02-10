10 февраля 2024, 13:13

Незаконные ж/д переходы ликвидировали в семи округах Подмосковья с начала года

Минтранс Подмосковья
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Более 20 «опасных троп» ликвидировали в Подмосковье с начала года. Несанкционированные переходы железнодорожных путей обнаружили в семи городских округах.

Как рассказали в Минтрансе Московской области, опасные переходы устранили в Подольске, Красногорске, Электростали, Одинцове, Королеве, Щелкове и Сергиевом Посаде.

Наибольшее количество «опасных троп» выявили в Одинцове и Королеве - всего четыре.

В ведомстве отметили, что с начала года в Подмосковье произошло уже 20 смертельных случаев на железной дороге. Транспортная полиция региона регулярно проводит специальные рейды, на станциях дежурят волонтеры.

В Минтрансе добавили, что переходить железнодорожные пути в неположенном месте смертельно опасно, и напомнили, что нарушившим правила перехода грозит штраф в размере полутора тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дороги Щелково
10 февраля 2024, 13:42
Минтранс Подмосковья опубликовал список маршрутов до горнолыжных комплексов региона
Минтранс Подмосковья
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Минтранс Подмосковья выпустил памятку со списком всех маршрутов до популярных горнолыжных комплексов региона. Теперь всем любителям активного отдыха не нужно искать информацию по каждому курорту отдельно — все информация собрана в одном месте.

До любимого жителями Подмосковья спортивного курорта «Сорочаны» в Дмитровском районе можно добраться на электричке до станции «Яхрома», а потом пересесть на автобус № 42 до остановки «Курово».

В горнолыжный клуб Гая Северина в Раменском следует автобус № 324 до остановки «Новые дома», а дальше можно прогуляться пешком или добраться на такси.

До балашихинского горнолыжного комплекса «Лисья Гора» легко добраться на автобусах № 338 до остановки «Баня» или № 396 - остановка «РГАЗУ». От остановок до лыжного склона всего пара минут пешком.

До известного у всех любителей лыж курорта «Красная горка» в Подольске существует несколько автобусных маршрутов: № 520 «Подольск (пл. Юбилейная) - Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)», № 406 «Подольск (пл. Юбилейная) - Москва (м. Лесопарковая)», № 407 «ст. Подольск - Москва (м. Южная)». Остановка - «Красная горка».

Со списком маршрутов можно ознакомиться по ссылке https://mtdi.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/09-02-2024-16-44-03-mintrans-podmoskovya-sobral-spisok-marshrutov-do-o.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Туризм Раменское
10 февраля 2024, 12:46
Число ДТП в Подмосковье в 2023 году снизилось на 0,6%
Минтранс Подмосковья
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Количество дорожных аварий в Подмосковье по итогам мониторинга за 2023 год снизилось. В регионе успешно работает программа «Безопасные качественные дороги».

Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, количество ДТП с пострадавшими сократилось на 0,6% по сравнению с данными 2022 года.

«Также почти на 2% снизилось количество раненых и почти на 7% уменьшилось количество погибших», - заявил Гержик.

Он отметил, что положительная динамика наблюдается на региональных и муниципальных дорогах.

Как пояснили в ведомстве, самыми частыми видами аварий в прошлом году были наезды на стоящие транспортные средства и столкновения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ДТП Дороги
10 февраля 2024, 12:26
Подмосковные фермеры посетили Всероссийский форум аграриев на ВДНХ
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Всероссийский форум аграриев прошел на ВДНХ в День сельского хозяйства, рыболовства и пищевой промышленности. Подмосковные фермеры смогли задать главные вопросы министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию Патрушеву.

Тем для обсуждения было много. Это и возможность строительства гостиниц для агротуристов, и способы привлечения специалистов в село, и вопросы экспорта фермерской продукции в дружественные страны. Также фермеры Московской области узнали о новом порядке субсидирования для предпринимателей.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова, Подмосковье активно поддерживает фермерские хозяйства региона.

«Все наши фермеры имеют равно доступные условия для получения порядка 20 мер государственной поддержки наряду с крупными агропромышленными холдингами», - рассказал Мурашов.

Также на форме обсуждались вопросы импортозамещения и обеспечение продовольственной безопасности страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство ВДНХ
10 февраля 2024, 10:00
Более пять тысяч человек примут участие в спортивно-патриотической акции в Красногорске
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Около пяти тысяч любителей спорта и здорового образа жизни примут участие в международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым — это модно!» Мероприятие пройдет в Красногорске 24 февраля на площади ДК «Подмосковье». Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта Московской области.

Около пяти тысяч любителей спорта и здорового образа жизни примут участие в международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым - это модно!» Мероприятие пройдет в Красногорске 24 февраля на площади ДК «Подмосковье». Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта Московской области.

«Мероприятие будет включать ряд „инсталляций“, направленных на пропаганду здорового образа жизни и обширную программу для участников и зрителей», - отметили в пресс-службе.

В рамках акции пройдет соревнование про кроссфиту, победителей состязаний наградят ценными призами. Также организаторы оборудуют зоны для турнира по шахматам, довоенной подготовки и соревнований по подтягиваниям и отжиманиям на брусьях.

Главным событием дня станет массовое одновременное обливание холодной водой. Организаторы мероприятия проведут телемост, благодаря которому зрители и участники мероприятия получат возможность увидеть друг друга.

Ранее в Подмосковье прошла Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант». Студенты проводили спортивно-культурные мероприятия, убирали снег и помогали пожилым людям.

Красногорск Спортсмены

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