Незаконные ж/д переходы ликвидировали в семи округах Подмосковья с начала года

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Как рассказали в Минтрансе Московской области, опасные переходы устранили в Подольске, Красногорске, Электростали, Одинцове, Королеве, Щелкове и Сергиевом Посаде.

Наибольшее количество «опасных троп» выявили в Одинцове и Королеве - всего четыре.

В ведомстве отметили, что с начала года в Подмосковье произошло уже 20 смертельных случаев на железной дороге. Транспортная полиция региона регулярно проводит специальные рейды, на станциях дежурят волонтеры.

В Минтрансе добавили, что переходить железнодорожные пути в неположенном месте смертельно опасно, и напомнили, что нарушившим правила перехода грозит штраф в размере полутора тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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