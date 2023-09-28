Незаконные постройки исчезли с территории Дмитровского кремля

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«Дмитровской городской прокуратурой осуществлен комплекс мер по исполнению решения городского суда о сносе незаконно возведенных аттракциона и деревянного шатра на территории музея-заповедника „Дмитровский кремль“», - указали в ведомстве.

Конструкции сносила организация, которая их и построила. Такое решение приняли, чтобы минимизировать последствия при демонтаже, а также исключить расход денег из бюджета.

Разбирательства вокруг построек у Дмитровского кремля начались еще в 2021 году. Следствие выяснило, что возведение шатра и веревочного парка на этой территории не согласовали с органами охраны объектов культурного наследия. Кроме того, перед началом работ не провели историко-культурную экспертизу.

Дмитровская городская прокуратура подала исковые требования по демонтажу незаконно возведенных конструкций. Суд полностью удовлетворил их еще в ноябре 2022 года.

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