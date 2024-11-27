Незаконные объекты снесли в поселке Мебельной фабрики в Мытищах

Хозяин земельного участка в поселке Мебельной фабрики в Мытищах убедился в том, что его нелегальные строения все же снесут по решению суда, когда на территорию «неожиданно» приехала специальная техника.

Исковые требования администрации городского округа Мытищи о сносе самовольных строений (ангар, навес и бункер цемента), в марте этого года были удовлетворены.

Ряд различных нарушений градостроительных норм, земельного законодательства, пожарной безопасности был выявлен на этом участке. Земельный участок, на котором обнаружили незаконные объекты, обременен охранными зонами газопровода и высоковольтного электрокабеля.

Ответчику дали месяц для самостоятельного демонтажа объектов. Времени было более чем достаточно, однако он так и не приступил к исполнению решения суда.

Работы провели службы администрации городского округа Мытищи.

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