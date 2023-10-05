Незаконные гостиницы обнаружили на почти 400 участках в Подмосковье с начала года
С начала 2023 года инспекторы осмотрели 650 земельных участках в Московской области. На почти 400 из них зафиксировали незаконную гостиничную деятельность. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений региона.
«… из них на 24 земельных участках правообладателями направлены заявления на изменение вида разрешенного использования, 10 собственников узаконили гостиничный бизнес, 48 собственников прекратили гостиничную деятельность незаконных гостиниц, хостелов и иных объектов временного размещения граждан», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Например, в Мытищах нелегально действовал гостевой дом «Бородино» в одноименной деревне. После проверки его закрыли. В отеле «Мираж» в деревне Сгонники работа продолжилась, поэтому собственника бизнеса привлекут к ответственности.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.
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