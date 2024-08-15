Незаконную свалку в лесу уберут около деревень Малое Толбино и Лучинское

В микрорайоне Красная Поляна в городском округе Лобня состоялось открытие нового скейт-парка. Он расположен между домом № 7а на улице Булычева и домом № 7а на улице Молодежная.

Строительство скейт-парка началось в июне.

«Еще зимой на встрече с жителями Красной Поляны мне задали вопрос про давно обещанный скейт-парк. Конечно, денег на его строительство предусмотрено не было, но давно обещанное нужно выполнять, и вот сегодня мы его открыли. Желаю ребятам хороших катаний и удачных прыжков», - написала Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Для обеспечения безопасности парк огородили забором. Внутри предусмотрены зоны как для новичков, так и для опытных райдеров. Спортсмены уже активно тестируют новые площадки, радуясь возможности заниматься любимым хобби в комфортных условиях.

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