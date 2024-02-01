Незаконную свалку снега зафиксировали под линиями электропередачи в Одинцове
Представители «Россети Московский регион» выявили незаконную свалку снега под проводами кабельно-воздушной линии «Союз — Нововнуково» в Одинцове. Снег складировали сразу в нескольких местах охранной зоны ЛЭП, несмотря на предупредительные плакаты.
По факту нарушения охранной зоны направили документы в соответствующие инстанции и в администрацию городского округа Одинцово.
Жителям Подмосковья напоминают, что в охранной зоне категорически запрещено проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут затруднить доступ к энергообъектам, разводить огонь, организовывать свалки и размещать детские площадки, стадионы или торговые объекты.
В случае обрыва проводов воздушной линии «Союз - Нововнуково» без электричества могут остаться более 178 тысяч жителей и 342 соцобъектов.
Напомним, в этом году Москва и Подмосковье превысили пики потребления электроэнергии, особенно в период праздников. В некоторых округах на фоне перегрузки возникли перебои. Губернатор Андрей Воробьев и министр энергетики России Николай Шульгинов определили вектор модернизации системы.
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