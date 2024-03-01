Незаконную свалку снега пресекли в Лобне

Нарушителю грозит штраф: до пяти тысяч рублей - для граждан, до 30 тысяч рублей - для должностных лиц, до 50 тысяч рублей - для индивидуальных предпринимателей и до 500 тысяч рублей - для юридических лиц.

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Проверку обращения провел старший участковый лесничий Дмитровского филиала «Мособллеса». Сейчас свалка находится под контролем администрации городского округа Лобня. Рядом дежурит экипаж ГИБДД, чтобы выявить виновника и остановить нарушение законодательства.