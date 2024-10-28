28 октября 2024, 13:25

Незаконную свалку мусора убрали в микрорайоне Кутузово в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Коммунальщики ликвидировали кучу мусора, сваленного неизвестными людьми на улице Багратиона. Сейчас контейнерная площадка полностью очищена.

Жители дома № 14 сообщили в администрацию муниципалитета о незаконном сбросе мусора. На место оперативно прибыли работники коммунальной службы и регионального оператора «МСК-НТ». Специалисты вывезли с контейнерной площадки около 200 кубометров мусора и привели в порядок окружающую территорию.

Нарушителей удалось найти. Им будут выписаны крупные штрафы.

На территории муниципалитета установлены фотокамеры, которые фиксируют подобные нарушения. Фотографии автомобилей и водителей, которые незаконно выбрасывают мусор, оперативно передаются в автоматическом режиме ответственным органам.

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Подольск Экология Мусор
28 октября 2024, 14:56
Мужчину с 10-сантиметровым тромбом у сердца спасли в больнице Мытищ
Пресс-служба Минздрава МО
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Пациент 33 лет поступил в Мытищинскую больницу с острым отеком и сильной болью в ноге. Обследование выявило у него тромбоз глубоких вен и флотирующий тромб длиной более 10 сантиметров в вене, ведущей к сердцу.

Флотирующий тромб - это удлиненный сгусток крови, у которого один конец прикреплен к стенке сосуда, а второй свободно омывается током крови.

«Подвижный тромб создает угрозу мгновенной смерти в любую минуту с низким шансом на спасение даже в условиях стационара. Главной задачей для нас было не допустить отрыва тромба», - рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Родион Шилов.

Для спасения пациента собрали бригаду врачей разных профилей. Подключился и главный внештатный специалист по рентгенваскулярным методам лечения Подмосковья Алексей Азаров.

Чтобы удалить тромб, пациенту через яремную вену на шее ввели специальный инструмент для сбора ткани, напоминающий корзину. Затем освободили вену, ликвидировали риск закупорки легочной артерии.

«Тромбозы такого объема мы видим не так уж часто. За последний год это третий случай», - отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Антон Аналеев.

Операция прошла успешно. Мужчина прошел реабилитацию и сейчас уже выписан из больницы. В течение полугода он будет лечиться по месту жительства.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. До конца года в регионе начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Больницы Мытищи
28 октября 2024, 14:45
Подмосковья служба помощи при ДТП приняла свыше 3 тысяч обращений за неделю
Медиасток.рф
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Подмосковная Служба помощи при ДТП приняла 3001 обращение за неделю. Это на 86 больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, за неделю помощь получили более шести тысяч водителей. Из них 1236 оформили аварии в Центрах лично, еще 388 человек оформили европротоколы благодаря консультации работников горячей линии.

Попавшим в ДТП без пострадавших водителей призывают обращаться по номеру 112 и действовать по инструкции оператора.

Служба оказывает помощь круглосуточно по телефону и с 08:00 до 20:00 в стационарных центрах.

ДТП Дороги
28 октября 2024, 14:44
Праздничный митинг ко Дню спецназа провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Торжественное мероприятие ко Дню спецназа Вооруженных сил России организовали в сквере имени Марии Рубцовой в Химках. Участники возложили цветы к мемориалу «Доблесть и слава подразделений специального назначения России».

Участие в праздничном митинге приняли неравнодушные жители округа, кадеты, волонтеры, общественные деятели и муниципальные депутаты.

«Мы поздравляем наших доблестных бойцов и ветеранов спецназа с профессиональным праздником, чтим память о героях, павших во имя Родины», - отметила муниципальный депутат Галина Болотова.

Кроме того, на торжественном митинге жителям рассказали подробнее о работе подразделения и задачах спецназа. Собравшиеся также узнали историю возникновения праздника.

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Праздники Спецназ Химки
28 октября 2024, 14:17
Инженеры из Химок победили на всероссийском спортивном чемпионате
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Работники научно-производственных объединений имени Лавочкина и Энергомаша представили Химки на корпоративном чемпионате ракетно-космической промышленности. Специалисты привезли домой золотую и бронзовые медали общекомандного зачета.

Инженеры из Энергомаша в составе сборной команды интегрированной структуры ракетного двигателестроения стали победителями общего медального зачета. Они мастерски проявили спортивные навыки в настольном теннисе, дартсе, шахматах, бадминтоне, плаванье, волейболе, мини-футболе, баскетболе и онлайн-марафоне.

Бронза 50-метровых заплывов вольным стилем у Елены Антипиной и Анны Дубровиной. Победительницей личного первенстве среди женщин по настольному теннису стала Наталья Грязнова. Александр Гришин, Дмитрий Шишкунов, Александр Горохов, Роман Кодочигов и Данил Сладков добыле команде три очка, сразившись на волейбольном поле.

Третья ступень пьедестала в мужском одиночном разряде по бадминтону у Никиты Ташланова, среди женщин серебро у Ольги Архиповой. Участие в турнире по мини-футболу принесло команде серебряную медаль, а в дартсе - бронзовую.

«На таком крупном предприятии как Энергомаш, можно годами работать в соседних зданиях и не знать друг друга по имени, а такие мероприятия позволяют не только лучше узнать своих коллег, но и познакомится с работниками смежных организаций, испытать себя на прочность и умение работать в команде. Я отлично провел время, зарядился позитивом и готов с новыми силами приступить к решению производственных задач», - отметил начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности Артем Шкулев.

Спортсмены из научно-производственного объединения имени Лавочкина завоевали две бронзовые медали в общекомандном зачете - в настольном теннисе и в онлайн-марафоне. Егор Маркелов и Мария Савкина заняли второе и третье места соответственно в индивидуальных соревнованиях по настольному теннису.

Никита Ушаков, Светлана Деева и Артем Голиков разделили вторую ступень пьедестала в онлайн-марафоне, чуть ниже расположилась Анастасия Шмелькова. Бронза плавания на спине у Виктории Гончаровой.

Турнир провели на спортивной площадке «Новая Лига». Соревнования объединили более 300 участников из предприятий госкорпорации «Роскосмос».

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Спортсмены Химки Роскосмос

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