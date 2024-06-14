14 июня 2024, 21:12

Незаконную промышленную зону ликвидировали в мытищинской деревне Болтино

Пресс-служба Мытищи
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Промышленная зона на участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства расположилась на Полевой улице в деревне Болтино. Жители Мытищ неоднократно жаловались на незаконный захват земли.

«Местные жители были доведены до отчаяния, - поделилась староста деревни Болтино Тамара Григорьева, - Тут и мусор жгут, и стоянки большегрузных автомобилей, грохот и неприятный запах».

Всего в городском округе Мытищи выявлено более 20 объектов, государственная собственность на которые не разграничена. Комиссия по рассмотрению вопросов об освобождении земель и земельных участков признала их самовольно установленными. Собственников уведомили о необходимости предоставления документов, подтверждающих законность их деятельности, но обратной связи не последовало. Срок на самостоятельный демонтаж объектов истек. Снос осуществят сотрудники муниципальных служб городского округа Мытищи, а также специалисты министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

После освобождения земель от самозахвата, территорию очистят от мусора и благоустроят.

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Благоустройство Мытищи Законы Мусор
14 июня 2024, 22:03
Бассейн в центре реабилитации «Ясенки» построят в начале 2025 года
Министерство строительного комплекса Московской области
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Специалисты приступили к реконструкции здания центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» в поселении Вороновское Троицкого административного округа. Начался подготовительный этап строительства блока бассейна общей площадью более тысячи квадратных метров.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, работы проведут за счет средств регионального бюджета.

«Подрядчик вышел на площадку строительства и приступил к подготовительному этапу работ - ведет планировку территории, устройство инженерных сетей, вывоз грунта», - пояснили в ведомстве.

В блоке бассейна разместятся основная чаша, акватренажеры, вспомогательные и административные помещения, тренерская, комнаты медицинской помощи, помещения водоподготовки.

Откроется бассейн в начале 2025 года.

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Ветераны Строительство Работа Инвалиды
14 июня 2024, 21:27
Жителей Видного пригласили пройти диспансеризацию в парке «Апаринки»
Администрация Ленинского городского округа
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Жители Видного смогут пройти бесплатную диспансеризацию в пункте, расположенном в парке «Апаринки». Он будет работать до конца августа каждые выходные с 10:00 до 13:00.

Заведующая отделением медицинской профилактики Видновской больницы Людмила Сухорукова рассказала, что первый этап диспансеризации включает анализ крови на сахар и холестерин, измерение артериального и внутриглазного давления, а также ЭКГ и флюорографию. После проведения медицинских исследований врачи определят группу здоровья пациентов и, при необходимости, пригласят их на дополнительное обследование.

Напомним, что для прохождения диспансеризации необходимо иметь при себе полис ОМС, СНИЛС и паспорт. Предварительная запись не требуется. На данный момент более 40 тысяч человек прошли диспансеризацию на территории Ленинского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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Диспансеризация Видное
14 июня 2024, 21:12
Праздник Курбан-Байрам отметят в Химках 16 июня
Администрация Химки г.о.
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Мусульмане отметят Курбан-байрам в Химках. Праздник приурочен к окончанию хаджа. Коллективную молитву проведут в олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» 16 июня в 7:00 утра.

Празднование Курбан-байрама приходится через 70 дней после Ураза-байрама, на десятый день месяца Зуль-хиджа в мусульманской традиции. Коллективную молитву завершит проповедь имама-хатыба. Также в этот день принято приносить жертву в качестве милостыни и дара близким.

Следить за общественным порядком на празднике будут сотрудники Главного управления МВД России по Московской области. Также на месте будут дежурить отряды медиков, пожарных и спасателей.

Праздник имеет особое значение для города как символ укрепления межконфессиональных отношений.

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Праздники Химки Россия
14 июня 2024, 21:11
Свыше 900 школьников из Химок сдали ОГЭ по дополнительным предметам
Администрация Химки г.о.
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Основной государственный экзамен для девятиклассников прошел в Химках. Ученики написали тест по двум обязательным дисциплинам — русскому языку и математике, а также по двум предметам по выбору.

Муниципальный депутат Татьяна Кавторева сообщила, что в аттестации по информатике, географии и обществознанию приняло участие 926 человек. Географию сдавали 27 девятиклассников, экзамен по информатике выбрали 514 учащихся, а обществознание сдали 385 школьников.

Напомним, что резервные дни для сдачи проведут 25 и 26 июня, а также 1 и 2 июля. Написать экзамен смогут школьники, которые не пришли в основной период по уважительной причине. Всего аттестацию в этом году прошли 93 тысячи учащихся Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Химки Школьники Экзамены

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