Незаконную охоту на лося выявили в Волоколамске

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, материалы по этому делу передали в полицию для возбуждения уголовного дела. Он добавил, что сезон охоты на лося завершился 10 января.

«Инспекторами охотнадзора в лесном массиве были обнаружены останки лося. Некоторые добросовестные охотники могут оставлять на месте охоты части туш отстрелянных ими животных, однако период охоты на лосей давно закончился, что говорит о явном нарушении с несоблюдением установленных нашим ведомством сроков», - сказал он.

На этой неделе инспекторы выявили еще один случай незаконной охоты на лосей. Он произошел в Щелкове.

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