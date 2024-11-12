Незаконную майнинговую ферму закрыли в городском округе Пушкинский

По предварительным данным, ущерб «Мособлэнерго» от незаконной деятельности майнинговой фермы превысил 19 миллионов рублей. Правоохранители нашли производство цифровой валюты и изъяли все оборудование - это более 100 мощных вычислительных установок.

За три года по заявлениям «Мособлэнерго» возбудили уже четыре подобных уголовных дела о хищениях электричества для работы майнинговых ферм. Общий ущерб превысил 170 миллионов рублей.

«Незаконная добыча криптовалюты наносит не только убытки электросетевой компании, но и вредит обычным потребителям, которые страдают от снижения качества передаваемой электроэнергии. Это происходит из-за дополнительной высокой нагрузки на сети, износа сетевого оборудования и перепадов напряжения в электросетях», - отметил генеральный директор АО «Мособлэнерго» Владимир Бойко.

С ноября в России можно майнить цифровую валюту официально и законно. Для этого начали действовать специальные правила, о которых можно узнать здесь.