Незаконную гостиничную деятельность пресекли более чем на 50 участках в Подмосковье с начала года

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что с начала 2023 года рейды прошли на 624 участках. На 400 из них подтвердился факт незаконной деятельности.

В основном это гостиницы, которые работают без необходимых разрешений. Например, землю, предназначенную под индивидуальное жилищное строительство, используют под гостиничный бизнес.

Подобные нарушения фиксируются земельными инспекторами, которые направляют материалы в налоговые органы для пересчета ставки земельного налога с 0,3 до 1,5%.

«Более чем на 40 участках правообладатели либо узаконили гостиницы, либо направили заявления на изменение ВРИ, а вот деятельность 52 незаконных гостиниц и хостелов в соответствии с решением суда была прекращена», - добавила Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Он подчеркнул, что на сегодняшний день он занимает 24,8% валового регионального продукта.

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