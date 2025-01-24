24 января 2025, 10:03

Незаконное сжигание мусора пресекли в Ленинском округе

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Рейд по территории промышленной зоны, расположенной между поселком Измайлово и селом Булатниково, прошел в муниципалитете. В нем участвовали представители администрации и сотрудники полиции.

В ходе мероприятия были обнаружены и пресечены нарушения миграционного и природоохранного законодательства.

Заместитель главы Ленинского округа Виктория Морозова рассказала, что территория промзоны неоднократно вызывала нарекания со стороны жителей близлежащих населенных пунктов. «Мы организовали выезд, в ходе которого установили факты утилизации отходов путем открытого сжигания», - сообщила Виктория Морозова.

Кроме того, на территории обнаружили нелегальных мигрантов, которые работали там без оформления необходимых разрешительных документов. По итогам проверки задержали более 10 человек.

Ответственные службы составили по всем выявленным нарушениям протоколы об административных правонарушениях для дальнейшего разбирательства и привлечения виновных к ответственности.

Мигранты Мусор Ленинский округ
24 января 2025, 11:09
Патриотический час ко Дню снятия блокады Ленинграда провели в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Мероприятие под названием «Наша вечная память и боль» прошло в рамках клуба исторического краеведения «Наследие». В нем приняли участие студенты института туризма.

На встречу в отделе краеведения библиотеки имени Инны Гофф пришли воскресенцы, которые пережили те страшные события в свои детские годы. Тамару Седову вывезли из блокадного Ленинграда в трехлетнем возрасте. По пути эшелон разбомбили, Тамара потерялась и воспитывалась в детском доме. Родных ей удалось найти только в 25 лет. Тамара Васильевна рассказала о судьбах членов своей семьи, живших и работавших в осажденном городе.

Ленинградка Вера Боровикова поделилась воспоминаниями о жизни во время блокады. Заведующая отделом краеведения Елена Юрова и главный библиотекарь Галина Васильчук дополнили рассказы историческими сведениями и показом документальной хроники.

Жители блокадного Ленинграда разъехались по всей России. В Воскресенске существовала общественная организация «Блокадники Ленинграда», которую возглавляла Нина Пыркова. Вместе с членом Союза писателей России Людмилой Чебышевой она выпустила книгу «Наша вечная память и боль», в которой собраны воспоминания о тех страшных годах. Людмила Леонидовна рассказала студентам о непростой работе над сборником и прочитала свое стихотворение, посвященное подвигу ленинградцев.

История Воскресенск Блокада Ленинграда
24 января 2025, 10:57
Хоккеист Овечкин пригласил на свой турнир спортсменку из Воскресенска
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Турнир Ovi Cup проводится с 2018 года и уже стал визитной карточкой Подмосковья. Капитан Washington Capitals Александр Овечкин прислал приглашение на соревнования воспитаннице воскресенской спортивной школы Марии Кундашкиной.

Это значительное событие в жизни молодой спортсменки произошло благодаря ее смелому и нестандартному решению. Мария послала трехкратному чемпиону мира видеообращение и клюшку, с помощью которой она забила более ста шайб.

«Александр Овечкин - спортсмен, на которого мне хочется равняться. Давно слежу за его игрой, очень переживала во время прошлого сезона. Я очень удивилась и была рада, что он ответил и позвал на свой турнир», - рассказала хоккеистка.

15-летняя уроженка Тамбова Мария Кундашкина занимается хоккеем уже семь лет. Недавно ее пригласили в воскресенское отделение областной школы олимпийского резерва.

«Никто не ожидал, что Александр пришлет нашей Маше ответ, мы все были в шоке. Она у нас отличный игрок, перспективы у нее огромные. Уверен, что у нее все получится», - сказал тренер спортшколы Вадим Бескровный.

Спортсмены Хоккей Воскресенск
24 января 2025, 10:49
Современные анализаторы крови поступили в Раменскую больницу
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В лаборатории Раменской больницы появились современные анализаторы крови. С их помощью исследования будут проводить оперативнее.

Кроме того, два прибора для анализа культуры крови и микробиологический анализатор появились в бактериологическом отделении. Здесь будут точно определять возбудителей инфекционных заболеваний.

Новая техника достаточно проста в управлении. Задача лаборанта - выставить необходимые параметры, остальную работу прибор выполняет самостоятельно.

Алгоритм автоматического контроля качества позволяет сэкономить время и не перепроверять вручную каждый анализ под микроскопом. Также искусственный интеллект самостоятельно сделает дополнительные исследования и отправляет результаты врачу.

«Здесь мазки фотографируются, все клеточные элементы, которые попали в фокус этой камеры, отправляются в систему анализатора и дальше к врачу на его рабочее место. При этом анализатор уже их сортирует по популяциям, врачу нужно только лишь просмотреть на экране своего монитора результаты», - отметила заведующая клинико-диагностической лабораторией Людмила Стаценко.

Производительность анализатора составляет до 400 проб в час. В Раменской больнице в день проводят около 1000 общих анализов крови, следовательно, аппарат полностью закроет потребность медучреждения в выполнении таких исследований.

Больницы Раменское
24 января 2025, 10:24
Открытый каток в Жуковском возобновил работу
Медиасток.рф
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Жители Жуковского вновь могут покататься на коньках на спортивном комплексе «Метеор». Сегодня здесь начал снова работать каток.

В четверг и пятницу он будет открыт с пяти часов вечера до 10 часов вечера, а в субботу - с полудня до 10 часов вечера. График работы в воскресенье опубликуют позже. Он будет зависеть от погодных условий.

На катке для жителей создали праздничную атмосферу. Здесь играет популярная музыка.

Каток находится на улице Пушкина. В этом году его открыли лишь 6 января из-за аномально теплой погоды. После он вновь приостановил работу из-за погодных условий.

Ранее мы рассказывали о том, что на этой неделе в Жуковском состоялась встреча по вопросам концепции лесопарка «Треугольный». Проектный семинар прошел в местном доме культуры. В нем поучаствовали неравнодушные жители муниципалитета.

Отдых Жуковский

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