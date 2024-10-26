26 октября 2024, 19:50

Незаконное ограждение снесли в деревне Виноградово в Мытищинском округе

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Незаконно возведенное ограждение, ограничивающей проход по тротуару, снесли по просьбе жителей деревни Виноградово в Мытищинском городском округе. Тротуар освободили силами администрации, теперь жители могут свободно и беспрепятственно проходить.

Масштабная работа по ликвидации несанкционированных объектов ведется в Мытищах. Множество территорий уже освободили от незаконных построек, ежедневно проводятся рейды по выявлению новых нарушений.

Жалоба от жителей деревни Виноградово о том, что незаконно возведенное ограждение ограничивает проход по тротуару, поступила в администрацию города. Межведомственная комиссия Мытищ приняла решение о сносе ограждения.

Владелец участка не устранил нарушения в установленные сроки, поэтому демонтаж конструкций был проведен силами администрации. Сегодня тротуар вновь свободен.

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Благоустройство Мытищи Строительство
26 октября 2024, 17:57
Канализационные трубы заменят в микрорайоне имени Ногина в Серпухове
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В Серпухове продолжается активная работа по модернизации инженерных сетей. В микрорайоне имени Ногина специалисты компании «Водоканал-сервис» приступили к монтажу новых труб напорной канализации.

Это связано с износом старых конструкций, и в данный момент проводятся подготовительные земляные работы. Новая полиэтиленовая труба низкого давления будет установлена внутри существующей металлической трубы, что позволит значительно продлить срок службы системы. Все используемые материалы - отечественного производства, а гарантийный срок новых труб составляет более 100 лет.

Параллельно ведутся работы по замене коллектора в поселке Пограничный. При строительстве спортивного объекта в 2016 году водоотводящие трубы канализации оказались под зданием, что создавало риск затопления Ледовой арены в случае аварии. В связи с этим была разработана новая система водоотведения, включающая обустройство сборных камер. Сейчас работы по переносу трубы находятся на завершающей стадии: идет соединение труб и узлов водоотведения в камерах и колодцах.

Завершение всех работ запланировано на первые числа ноября, что позволит открыть очередной спортивный сезон Ледовой арены ко Дню народного единства.

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ЖКХ Серпухов
26 октября 2024, 16:55
День открытых дверей прошел в центре онкологической помощи в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках в Центре амбулаторной онкологической помощи состоялся день открытых дверей. Жители смогли пройти комплексное обследование на раннее выявление онкологических заболеваний.

Муниципальный депутат и председатель Совета медсестер Химкинской клинической больницы Надежда Смирнова подчеркнула важность регулярных обследований с 18 лет. «Раннее выявление онкологических заболеваний позволяет вовремя начать лечение и существенно повысить шансы на успешное выздоровление», - отметила она.

Программа обследования включала в себя лабораторные экспресс-тесты, флюорографию, маммографию и УЗИ молочных желез, ЭКГ, а также осмотр кожных покровов с применением дерматоскопа и другие процедуры.

Современное оборудование Химкинской клинической больницы позволяет проводить полное обследование, используя различные виды рентгенологических и эндоскопических исследований с биопсией, МСКТ, МРТ с внутривенным контрастным усилением, УЗИ, пункционную биопсию под контролем УЗИ, а также гистологическое и цитологическое исследования.

Муниципальный депутат Юлия Мамай напомнила, что пройти онкоскрининги можно в поликлинике № 2 по адресу: улица Лавочкина, дом № 22, кабинет 214. Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре онкологического портала Минздрава Московской области по телефону: 7 (498) 602-00-30.

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Больницы Химки
26 октября 2024, 16:36
Тендер на благоустройство Центрального парка объявили в Лобне
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс в электронной форме на создание зоны сезонного катка в Центральном парке объявили в Лобне. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о тендере. Подрядчику нужно выполнить благоустройство Центрального парка, а именно - создать зону сезонного катка. Площадка для работ находится в границах улиц Ленина, Промышленной и Некрасова.

Благоустройство выполнят в рамках проекта «Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха» и оплатят за счет средств бюджетов Московской области и Лобни.

Закончить работы нужно в 2025 году.

Благоустройство Лобня конкурсы Парки
26 октября 2024, 16:06
Жителей Котельников пригласили на занятия по спортивной ходьбе
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Занятия по спортивной ходьбе проводят в Кузьминском лесопарке в Котельниках каждый вторник и четверг. Присоединиться к ним приглашают жителей округа.

Тренировки на свежем воздухе проводит инструктор спортивной школы «Котельники» Михаил Набокин. Занятия начинаются с разминки. После все участники следуют по тропам Кузьминского леса.

Дорожки оснащены специальными палками для скандинавской ходьбы. Накануне в тренировке поучаствовали 13 членов клуба «Активное долголетие». Самому старшему из них 90 лет.

Организаторы занятий отметили, что при ходьбе усиливается кровообращение, а это благотворно влияет на работу всех органов и систем организма. Пешие прогулки снижают уровень холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Активное долголетие Котельники

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