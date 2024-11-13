Незаконно сбросившего мусор водителя выявили с помощью камер в Мытищах

В Раменском городском округе продолжается реализация закона Московской области о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям. За время действия закона в администрацию округа обратились 5108 семей, из которых 1891 была поставлена на учет, а 1155 семей уже получили бесплатные земельные участки.

С 1 января 2024 года в закон были внесены изменения, которые предоставляют многодетным семьям возможность вместо участка получить единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей. Эта мера социальной поддержки доступна по заявлению семьи и с ее согласия.

Для получения выплаты необходимо выполнение нескольких условий: все члены семьи должны быть гражданами РФ; трое и более детей должны проживать в Московской области; у членов семьи не должно быть земельного участка площадью 600 квадратных метров и более в собственности или пользовании в области; члены семьи не должны владеть жилыми домами в области; члены семьи не должны отчуждать или разделять принадлежащие им земельные участки в России с момента вступления в силу закона.

На учете в администрации Раменского городского округа для получения бесплатных земельных участков находятся 635 многодетных семей. С начала года заявление на получение денежной выплаты подали 137 семей. Из них 64 семьям было решено предоставить выплату, а 55 семьям отказали по различным причинам. Еще 18 заявлений находятся на рассмотрении.

Напомним, что заявление на получение выплаты можно подать через портал государственных услуг Московской области. Администрация округа продолжает работу по поддержке многодетных семей, предлагая им выбор между земельным участком и денежной компенсацией.

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