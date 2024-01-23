23 января 2024, 13:51

Незаконно построенный склад снесли в Домодедове

Главгосстройнадзор МО
Читайте нас в: Google Новости

Построенный без разрешения склад обнаружили в городском округе Домодедово еще в октябре прошлого года. В муниципалитете приняли решение снести незаконную постройку.

Жители могут сообщать о самостроях с карты сервиса «Подмосковные стройки» через камеру смартфона. В радиусе 1,5 километра можно получить данные о дате и способе ликвидации объекта.

За пять лет в регионе зафиксировали больше 4,7 тысячи незаконных строений, половину из них удалось легализовать. Работе помогли жители. Об этом министр архитектуры и градостроительства Владислав Гордиенко доложил губернатору Андрею Воробьеву на совещании правительства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Главгосстройнадзор Подмосковья сообщил, что в 2023 году в регионе выявили около тысячи незаконных построек. Из них 640 объектов хозяева привели в соответствие с градостроительными нормами и оформили по всем правилам. Еще 132 здания ликвидировали.

Легализация самовольных построек позволила вовлечь в налоговый оборот Подмосковья почти 115 миллионов рублей за год.

Город Домодедово
23 января 2024, 13:45
Жители Солнечногорска получили более 500 тысяч услуг в МФЦ в 2023 году
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты многофункциональных центров в Солнечногорске оказали жителям свыше 500 тысяч услуг в 2023 году. Офисы ежедневно обслуживают в среднем тысячу граждан, предоставляя порядка 400 услуг.

Самыми востребованными услугами за прошлый год стали: регистрация прав на недвижимое имущество, постановка объектов на кадастровый учет, регистрация граждан по месту жительства и пребывания, замена паспорта гражданина Российской Федерации, получение загранпаспорта и другие.

«Большинство услуг переведено в электронный вид, что облегчает людям жизнь и позволяет подать заявление из любой точки. Работа многофункциональных центров совершенствуется, посетители могут получить все необходимое в режиме „одного окна“. Благодаря цифровизации услуг постоянно расширяются возможности для бизнеса» , - сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Всего в 2023 году жители обратились в подмосковные МФЦ свыше 12,3 миллиона раз, а через портал госуслуг подали более 6,2 миллиона заявлений. В регионе открыты 249 территориальных подразделений и офисов «Мои документы».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск МФЦ
23 января 2024, 13:26
Подмосковный бизнес-омбудсмен Головнев напомнил предпринимателям о подготовке к визитам инспекторов
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Более 100 тысяч предпринимателей ограждены от необоснованного вмешательства контролеров в плановом порядке. Так, в 2024 году количество проверок и иных мероприятий по контролю не превысит 50 тысяч.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев напомнил представителям бизнеса о существующих инструментах самообследования. По его словам, инспекции планируются только в отношении опасных объектов, информацию о которых можно найти в Едином реестре видов контроля «Команда правительства Московской области делает все, чтобы вести бизнес в регионе было комфортнее. С мая 2022 года на портале РПГУ для удобства предпринимателей работает цифровой сервис , позволяющий облегчить процессуальную коммуникацию между бизнесом и контрольно-надзорными органами и сократить сроки их взаимодействия», - подчеркнул Головнев.

Предприниматели сами могут выбрать удобную дату и время проведения профилактического мероприятия. Кроме того, в личном кабинете на портале госуслуг предпринимателям доступны 35 форм документов для бизнеса и контрольно-надзорных органов: уведомления, ходатайства, извещения, акты, предписания и протоколы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Он подчеркнул, что в условиях санкционного давления эта тема стала особенно важной.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес
23 января 2024, 13:23
Минтранс Подмосковья проведет вебинары про транспортные госуслуги 24 января
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Жителей Подмосковья пригласили на вебинар Минтранса Подмосковья на тему госуслуг в сфере транспорта. Он пройдет 24 января. Пройти регистрацию можно по ссылке.

Как рассказали в ведомстве, на вебинаре обсудят вопросы предоставления госуслуг по дорогам и транспорту. Одной их важных тем станет внесении в реестр действующих пропусков, которые дают право грузовому транспорту массой более 3,5 тонны передвигаться по МКАД.

Получить госуслуги по транспорту жители могут на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Госуслуги
23 января 2024, 13:18
Жители Подмосковья смогут проголосовать на любом избирательном участке на выборах президента
Artem Priakhin/Keystone Press Agency/globallookpress
Читайте нас в: Google Новости
Избиратели из Подмосковья смогут проголосовать на любом участке на выборах президента России — такая возможность появилась благодаря механизму «Мобильный избиратель». Подробнее об этом рассказали в Мособлизбиркоме.

На выборах президента России каждый житель сможет голосовать там, где ему удобно - на любом избирательном участке, вне зависимости от регистрации в паспорте. Для того, чтобы воспользоваться этим правом, нужно заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Сделать это можно разными способами. С 29 января по 11 марта заявления принимают в территориальной избирательной комиссии, в МФЦ и через единый портал «Госуслуги». С 6 по 11 марта заявить о своем намерении голосовать на другом участке можно будет в участковой избирательной комиссии.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выборы Выборы президента — 2024

Новости по теме