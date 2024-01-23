Незаконно построенный склад снесли в Домодедове

Жители могут сообщать о самостроях с карты сервиса «Подмосковные стройки» через камеру смартфона. В радиусе 1,5 километра можно получить данные о дате и способе ликвидации объекта.

За пять лет в регионе зафиксировали больше 4,7 тысячи незаконных строений, половину из них удалось легализовать. Работе помогли жители. Об этом министр архитектуры и градостроительства Владислав Гордиенко доложил губернатору Андрею Воробьеву на совещании правительства.

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Главгосстройнадзор Подмосковья сообщил, что в 2023 году в регионе выявили около тысячи незаконных построек. Из них 640 объектов хозяева привели в соответствие с градостроительными нормами и оформили по всем правилам. Еще 132 здания ликвидировали.

Легализация самовольных построек позволила вовлечь в налоговый оборот Подмосковья почти 115 миллионов рублей за год.