Незаконно построенный киоск снесли в Дмитрове

Владельцу торговой точки было выдано извещение о необходимости ее скорейшего демонтажа. Как объяснила заместитель главы Дмитровского округа Ольга Мошарова, самовольной постройкой считаются здания, возведенные на замеленных участках, не предназначенных для этого.

«Либо возведенные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил», - добавила Ольга Мошарова.

С октября 2023 года министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с администрацией Дмитровского округа и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева проводит работу по приведению в соответствие объектов потребительского рынка и услуг.

«Сотрудники администрации Дмитровского округа еженедельно проводят личные встречи с предпринимателями, - отметила Мошарова.

Особенное внимание уделяется объектам, расположенным вдоль крупных транспортных магистралей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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