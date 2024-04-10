10 апреля 2024, 21:02

Незаконно построенный киоск снесли в Дмитрове

Рой Евгений Александрович
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Собственники демонтировали овощной киоск, расположенный в поселке совхоза Останкино на улице Краснополянской, дом № 53. Этот незаконно построенный объект был выявлен рабочей группой администрации Дмитровского округа.

Владельцу торговой точки было выдано извещение о необходимости ее скорейшего демонтажа. Как объяснила заместитель главы Дмитровского округа Ольга Мошарова, самовольной постройкой считаются здания, возведенные на замеленных участках, не предназначенных для этого.

«Либо возведенные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил», - добавила Ольга Мошарова.

С октября 2023 года министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с администрацией Дмитровского округа и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева проводит работу по приведению в соответствие объектов потребительского рынка и услуг.

«Сотрудники администрации Дмитровского округа еженедельно проводят личные встречи с предпринимателями, - отметила Мошарова.

Особенное внимание уделяется объектам, расположенным вдоль крупных транспортных магистралей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дмитров
10 апреля 2024, 20:36
Электронный аукцион на устройство линий уличного освещения объявили в Егорьевске
Медиаархив Подмосковья
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Тендер на выполнение работ по устройству уличного освещения объявили в городском округе Егорьевск. Об этом сообщила министр правительства Подмосковья по конкурентной политике Елена Волкова.

Победителю тендера предстоит провести устройство уличного освещения для установки шкафов управления наружным освещением. Работы пройдут в 70 деревнях городского округа. Соответствующая информация опубликована на портале ЕАСУЗ.

Начальная (максимальная) цена контракта превысила 35 миллионов рублей. Все компании, желающие принять участие в электронном аукционе, должны подать заявки до 5 мая.

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Благоустройство Аукционы Егорьевск
10 апреля 2024, 19:41
Тендер на благоустройство дворовых территорий объявили в Павловском Посаде
Медиаархив Подмосковья
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Электронный аукцион на благоустройство дворовых территорий объявили в городе Павловский Посад. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Победителю тендера предстоит выполнить работы по ремонту внутридворового проезда и въезда во двор, отрегулировать высоту колодцев и обустроить новые парковочные пространства.

Исполнитель будет обязать провести ремонт тротуаров и нанести разметки на парковочные места. Кроме того, подрядчик установит лавочки и урны, а также проведет озеленение.

Извещение о проведении конкурса опубликовано на портале ЕАСУЗ. НМЦК превысила 16 миллионов рублей. Крайний срок подачи заявок от участников - 25 апреля.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Аукционы Павловский посад
10 апреля 2024, 19:40
Инклюзивное образование в школах обсудили на конференции в Балашихе
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Развитие инклюзивного образования в школах обсудили на конференции «Мы вместе». Более 100 дефектологов, логопедов, тьюторов и педагогов собрались в Балашихе.

На областной конференции рассказали об опыте работы в Балашихе. На базе школы № 8 с 2018 года вместе с фондом «Шаг в инклюзию» реализуют проект «Ресурсный класс». Его поддерживают Министерство образования Московской области и глава городского округа Балашиха Сергей Юров. Специалисты проекта помогают в социализации детей с аутизмом. Главное, что они социализировались и занимались вместе с другими школьниками. У каждого особенного ученика есть тьютор - такой же ученик, педагог и наставник в одном лице. Сейчас в школе № 8 обучается четыре таких ребенка.

«Нет ничего невозможного, и в 2024 году ребенок-тьютор успешно заменил педагога-тьютора. Теперь ученик второго класса обучается почти без сопровождения взрослого педагога», - рассказала президент благотворительного фонда «Шаг в инклюзию» Анна Сергеева.

Также благодаря внебюджетным средствам благотворительный фонд «Шаг в инклюзию» обучил и переподготовил более 50 педагогов.

На мероприятии тьюторам вручили благодарственные письма Совета депутатов Балашихи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют обновить 12 домов культуры и школ искусств до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы Школьники Балашиха Образование
10 апреля 2024, 19:17
Штаб по техприсоединению к сетям газоснабжения начал работу в Подмосковье
Мининвест
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Штаб по технологическому подключению к сетям газоснабжения начал работу в Подмосковье. Он помогает компаниям и инвесторам ускорить все вопросы подключения к инженерным сетям.

Штаб создан на базе ЦУР «Бизнес». В его работе участвуют специалисты Мининвестиций и АО «Мособлгаз». Также в этом году удалось сэкономить бизнесу более двух миллиардов рублей на подключении к газу - все данные получены на базе ЦУР.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан отметил, что технологическое присоединение - это важный этап для любого инвестиционного проекта. Штаб был создан, чтобы решать все вопросы максимально оперативно.

«В настоящее время уже 87% заявок на техприсоединение поступает онлайн, все документы на подключение можно подписать с помощью электронной цифровой подписи, нет необходимости посещать офис», - рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В результате работы и детального изучения каждой ситуации специалисты «Мособлгаз» предложили эффективные и удовлетворяющие всех заявителей решения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЦУР Газ

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