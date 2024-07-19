19 июля 2024, 20:21

Незаконно построенный автосервис снесут в микрорайоне Пироговский в Мытищах

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Самовольно построенный автосервис в Мытищах в микрорайоне Пироговский ликвидируют по решению суда. Владелец обязан добровольно демонтировать объект на следующей неделе. В противном случае его снесут принудительно.

Продолжаются работы по выявлению и ликвидации незаконных строений в городском округе Мытищи.

В микрорайоне Пироговский земельный участок использовался не по назначению: вместо ресторана, гостиницы или магазина там работал автосервис. Самовольное строение выявили в феврале 2023 года. Администрация округа обратилась с исковым заявлением в Мытищинский городской суд.

«Основанием для обращения в суд послужил тот факт, что еще в 2023 году уполномоченными сотрудниками муниципального земельного контроля был установлен факт размещения объекта дорожного сервиса на землях общего пользования, государственная собственность на которых не разграничена. Судом была назначена и проведена судебная строительно-техническая землеустроительная экспертиза, подтвердившая все факты. Кроме того, было установлено, что при возведении данной постройки нарушены пожарные нормы, что свидетельствует о небезопасности объекта», - прокомментировала директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко.

Суд признал автосервис незаконным строением и обязал собственника снести его в течение месяца. Несмотря на то, что все сроки для добровольного сноса истекли, владелец все же начал демонтаж постройки. Администрация Мытищ пошла предпринимателю навстречу: дала еще время на добровольную ликвидацию сервиса. Если на следующей неделе владелец постройку не разберет, муниципальные службы привлекут подрядчиков и снесут объект, а расходы взыщут с владельца.

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Суд Мытищи
19 июля 2024, 19:16
Свыше 8 тысяч ипотечных жилищных кредитов выдали в Подмосковье в мае
Медиасток Подмосковья (Медиасток.рф)
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Главное управление Банка России по ЦФО сообщило, в Московской области в мае 2024 года было выдано 8,3 тысячи ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 39,9 миллиарда рублей. По сравнению с маем 2023 года количество выданных кредитов сократилось на 0,9%, а объем — на 8,5%.

Ипотечный кредитный портфель в Подмосковье за май 2024 года вырос на 0,6% и достиг 1,6 триллиона рублей (прирост в годовом выражении составил 18,4%). Средний срок кредита в мае составил 26 лет. По сравнению с предыдущим годом он увеличился на 6%, а по сравнению с апрелем текущего года - на два процента.

При этом средняя ставка по ипотечным займам в минувшем мае снизилась на 0,5%, если сравнивать с показателями предыдущего месяца, и составила 8,2%.

Всего в рамках программ с государственной поддержкой в мае было выдано 5,9 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 37,6 миллиарда рублей. Средняя сумма кредита составила 6,4 миллиона рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ипотека Центробанк
19 июля 2024, 19:13
Школу № 5 в Лобне отремонтируют в декабре 2024 года
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Продолжается капитальное обновление школы № 5 в городском округе Лобня. Работы по демонтажу, которые стартовали 26 июня, выполнены на 60%.

При капитальном ремонте разбирают старые и монтируют новые стены и покрытия, но не меняют основную конструкцию здания.

Сейчас на объекте трудятся 29 человек. Рабочие разобрали второй и третий этажи школы: демонтировали стяжки полов, убрали оконные и дверные конструкции, сняли слой штукатурки.

Также поменяют все сантехническое оборудование, модернизируют инженерные системы, сделают внутреннюю отделку помещений, обновят крышу и фасад здания. Работы завершат в декабре 2024 года.

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Благоустройство Дети Школы Ремонтные работы
19 июля 2024, 19:10
Юным жителям Лобни торжественно вручили первые паспорта
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Глава Лобни Анна Кротова в праздничной обстановке поздравила ребят и вручила им паспорта. Церемония прошла в Художественной галерее города Лобня. Паспорта получили девять школьников.

Традиционным стало торжественное вручение учащимся первых паспортов. Вместе с ребятами на церемонию пришли их родители. Прозвучало много теплых поздравлений и напутствий. Собравшиеся пожелали школьникам с гордостью нести звание гражданина Российской Федерации.

Первый паспорт гражданин России получает в 14 лет. Меняет его впервые в 20 лет, а второй раз - в 45.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Паспорта Лобня Молодежь
19 июля 2024, 18:25
Турнир по шахматам среди предпринимателей прошел в Химках
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В городском округе Химки на площадке Библио-холла организовали первый масштабный турнир по шахматам среди предпринимателей. В состязаниях приняли участие несколько десятков бизнесменов города.

Шахматный турнир прошел по системе блиц: пять минут на обдумывание ходов. Пропустив два хода, соперник выбывает из игры.

«В детстве я занималась шахматами и решила вспомнить, как это было. Мой папа - областной гроссмейстер. Дома для себя мы часто устраивали турниры. Настрой - позитивный. Очень здорово, что в такой атмосфере можно пообщаться непринужденно и увидеть людей по-новому», - поделилась предприниматель Юлия Тельных.

Результаты игроков турнира разместят на сайте Федерации шахмат России. Каждый получит свою личную страницу и при участии в следующих соревнованиях сможет увидеть прогресс.

«В течение всего времени напряженной борьбы предприниматели соревновались за звание лучшего шахматиста. Игра позволила им проявлять находчивость и аналитический подход, столь важные как в шахматах, так и в бизнесе», - рассказал исполняющий обязанности руководителя Муниципального казенного учреждения «Малый бизнес Химки» Али Магарамов.

Каждый год в Химках организуют десятки интеллектуальных состязаний, а шахматы - один из самых популярных видов спорта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Бизнес

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