Незаконно построенное здание в селе Федоскино в Мытищах пошло под снос

Заброшенное здание вызывало негативные реакции среди местных жителей. Судебное решение признало данное строение самовольной постройкой, подлежащей уничтожению, и несмотря на установленные сроки для выполнения решения, владелец участков не предпринял соответствующих действий. В связи с этим начат процесс сноса.

Директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко отметила многочисленные нарушения градостроительных норм и правил, включая неправильную высотность здания для данного типа строений, отсутствие проектной и разрешительной документации на строительство.

Процесс сноса данного объекта оказался сложным и потребует времени для полного устранения. Представитель подрядной организации Александр Дягилев отметил, что здание было построено без проекта, и планируется провести проверку в ближайшие дни перед началом окончательного сноса.

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