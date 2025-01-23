Незаконно построенное общежитие снесут в деревне Солманово

Как рассказали в подмосковном Минэкологии, предприниматель построил дом с помещениями под аренду для проживания на земельном участке, предназначенном для ведения животноводства, растениеводства, рыболовства, звероводства и индивидуального жилищного строительства для членов крестьянского хозяйства.

Площадь трехэтажной постройки превышала 1,6 тысячи квадратных метров. На цокольном этаже размещался рыбоводческий комплекс, а верхние этажи сдавались под проживание. На момент проверки предприниматель строил четвертый этаж. Сотрудники полиции выявили, что здание использовалось как общежитие и было построено с нарушениями.

«Разрешения на строительство объекта недвижимости предприниматель не получал. Помимо этого, Минэкологии установило, что участок сформирован с нарушениями, поскольку включает в себя земли водоохранной зоны протекающего рядом ручья», - добавили в ведомстве.

Суд принял решение признать здание самовольной постройкой и обязать предпринимателя снести его.