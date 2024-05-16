Нейросети повысили безопасность на ж/д переходах в Подмосковье

«Наша задача, в том числе на законодательном уровне, приложить максимум усилий, чтобы искусственный интеллект стал помощником во многих сферах», - отметил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

В рамках пилотного проекта в Московской области установили 118 умных камер для распознавания лиц на ж/д станциях. На этих объектах за четыре года погибло 177 человек, после установки камер в 2022 году - 16 человек.

«Мы видим, что это меньше в 11 раз. То есть, число погибших сократилось на 91%. Считаю, что это хорошие показатели», - добавил Гаджиев.

Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Илья Гиренко подчеркнул что ежегодно количество проектов с использованием искусственного интеллекта в Московской области растет. Если в 2022 году их было девять, то в 2023 году запустили 11 проектов, а с начала текущего года - семь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило финансирование ремонта автобусов. По каждому виду маршрутов - своя схема модернизации, будь то межрегиональные, межтерриториальные или локальные.

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