Нейросеть проанализировала более 20 тысяч звонков жителей Подмосковья по вывозу мусора

Каждый день операторы контакт-центра принимают около 200 звонков от жителей Подмосковья. Чтобы повысить долю вопросов, решаемых с первого раза, компания постоянно улучшает работу с потребителями. Особое внимание уделяют корректности предоставляемой информации. Благодаря новой технологии и другим мероприятиям половину обращений удается закрывать уже при первом звонке. Это соответствует лучшим мировым показателям.

Искусственный интеллект анализирует каждый разговор в контакт-центре. Он оценивает интонацию оператора, вежливость, скорость ответов, полноту информации и длительность беседы. По этим данным формируется отчет. Ни одна некорректная консультация не останется без внимания руководства.

Кроме того, система выявляет наиболее частые вопросы от абонентов. Это поможет в дальнейшем повысить качество обслуживания в контакт-центре и в целом улучшить работу региональных операторов. Нейросеть поможет оперативно решать текущие проблемы и не допускать их повторения.

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