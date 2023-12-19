Нейросеть помогла выявить почти тысячу неиспользуемых земельных участков Подмосковья в 2023 году

«Применение технологий искусственного интеллекта в сельском хозяйстве поможет оптимизировать ресурсы, ввести в оборот неиспользуемые земли и повысить урожайность. В рамках пилотного проекта нейросеть анализирует спутниковые снимки, проводит математические расчеты и направляет данные о рельефе земельных участков, сведения о погодных условиях», - рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Несколько раз за сезон фермеры проводят мероприятия по улучшению сельскохозяйственных земель и отчитываются о них с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Там создан специальный чек-лист, который нужно заполнить для проверки. Искусственный интеллект помогает анализировать и систематизировать сведения, которые предоставил фермер.

В 2023 году с помощью нейросетей в Подмосковье выявили 991 неиспользуемый участок общей площадью 48 тысяч гектаров. Система позволяет получать полезную информацию и упрощает отчетность для более чем 400 сельхозпроизводителей Подмосковья.

Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

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