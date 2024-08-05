Нейросеть помогла устранить 6 тысяч дефектов чистоты в Подмосковье за неделю

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, нейросеть способна выявить нарушения в уборке территорий, распознать вандальные надписи и ямы во дворах. Как отметил глава ведомства Владислав Мурашов, с начала года шесть таких машин сгенерировали 1,5 тысячи штрафов на сумму 25 миллионов рублей.

«Камеры мобильного комплекса помогают нам фиксировать недочеты не только у контейнерных площадок, но и по всей территории региона. Это эффективный способ привлечения к ответственности», - рассказал он.

Больше всего нарушений выявили в Солнечногорске, Истре, Раменском и Красногорске.

Внедрение искусственного интеллекта помогает быстро выявлять нарушения и поддерживать чистоту в регионе.

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