Нейросеть помогла расшифровать архивные документы Подмосковья свыше миллиона раз

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Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, искусственный интеллект следит за чистотой, перемещением строительного мусора, школьными обедами, а также помогает жителям изучать генеалогическое древо.

«На платформе „Поиск по архивам“ расшифровано уже более 650 тысячи страниц метрических книг из Центрального госархива Подмосковья», - рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Документы XVIII - начала XX веков обработали при помощи особого алгоритма. Он основа на базе системы оптического распознавания символов. В оцифрованных бумагах можно найти записи о людях, которые жили в Подмосковье, Москве, Рязани, Тулы, Владимира и окрестностей.

«На сервисе можно как просматривать рукописные записи, так и читать их в формате обычных книг после расшифровки нейросетью», - добавила Надежда Куртяник.

Найти данные можно через сервис Яндекса «Поиск по архивам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, как цифровизация помогла снизить количество преступлений. Современные системы искусственного интеллекта научились также предотвращать пожары и снижать смертность.

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