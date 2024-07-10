10 июля 2024, 10:27

Нейросеть помогла расшифровать 250 тысяч рентген-снимков в Подмосковье с января

Медиасток.рф
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Нейросеть помогла распознать 281 тысячу рентгеновских снимков в Подмосковье с начала года.

Как рассказали в Мингосуправления региона, искусственный интеллект распознал 191 тысячу флюорографий, 55 тысяч маммографий и 35 тысяч КТ грудной клетки.

«В сфере здравоохранения Московской области активно применяются умные технологии. Искусственный интеллект берет на себя рутинную работу, например, помогает заполнять медицинские карты пациентов, а также выступает в качестве ассистента: анализирует рентгеновские снимки и делает заключение. Эту информацию врач использует как дополнительное мнение при постановке диагноза», - рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Нейросеть распознает снимки в 51 медучреждении области. Она способна определить 11 патологий, в том числе сразу несколько на одном снимке. После анализа искусственный интеллект выделяет возможные отклонения цветом и добавляет описания и заключения. Такие технологии помогли повысить точность определения патологий и сократить время описания исследований до двух минут, отметила Надежда Куртяник.

Узнать подробнее о внедрении нейросетей в области здравоохранения можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для больниц региона закупили новые рентген-аппараты С-дуга. Их будут использовать в проведении операций любой сложности.

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Больницы Врачи
10 июля 2024, 10:54
Льготная ипотека помогла получить жилье кардиологу в Жуковском
Министерство жилищной политики Московской области
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Участие в программе «Социальная ипотека» позволило врачу из городского округа Жуковский приобрести квартиру для своей семьи. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Шант Манукян работает кардиологом в Жуковской городской клинической больнице. Его стаж приближается к 20 годам.

«Со школьных лет отец постоянно рассказывал мне про врачей, какие-то медицинские истории, ненавязчиво намекал, какое направление выбрать. Сейчас я занимаюсь нарушениями ритма сердца», - говорит Шант.

Семья Манукян с тремя детьми жила в съемной квартире. Узнав от коллег о программе «Социальная ипотека», кардиолог решил попробовать.

«Сейчас у нас собственная „трешка“. Купили на вторичном рынке сразу с ремонтом и мебелью, так удобнее. Нам очень нравится район: рядом школа, детский сад, магазины, остановки», - поделился получатель сертификата.

Реализация программы «Социальная ипотека» продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Жуковский Социальная ипотека
10 июля 2024, 10:16
Молодая семья из Дубны купила квартиру по жилищной программе
Министерство жилищной политики Московской области
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Любовь Дозорова из городского округа Дубна приобрела собственную квартиру с помощью госпрограммы поддержки молодых семей. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Любовь Дозорова и ее 10-летняя дочь Ксения жили с родственниками. Потом подали заявку и получили субсидию с помощью региональной подпрограммы на приобретение собственных квадратных метров.

В планах у Дозоровых сделать ремонт в новой двухкомнатной квартире, купить мебель и переехать. Дом находится почти в центре города, рядом школа и работа.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья. Подать заявку можно онлайн.

Реализация программы «Социальная ипотека» продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Семья Дубна
10 июля 2024, 10:08
Фестиваль керамики прошел в Раменском округе
Телеканал «360»
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«Гжельфест» прошел в поселке Речицы Раменского округа. Гостей фестиваля керамики ждали выставки, мастер-классы и ярмарка ремесленников.

На площадке мероприятия организовали активности для детей и взрослых. Посетители смогли больше узнать о гжели, присоединиться к мастер-классам по лепке из глины и керамической росписи, а также приобрести изделия местных мастеров. Кроме того, гости отправляли поздравительные открытки, которые оформил сотрудник Раменского историко-художественного музея, проработавший более 30 лет на производстве «Объединение Гжель».

На сцене наградили участников конкурса керамических работ. После прошла тематическая экскурсия по экспозиции Раменского историко-художественного музея.

В финале праздника участники смогли увидеть обжиг керамического изделия под открытым небом. Художники-керамисты с самого начала мероприятия начали растапливать огонь в печи дровами, чтобы долгое время поддерживать высокую температуру в печи для обжига керамики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На площадке мероприятия организовали активности для детей и взрослых. Посетители смогли больше узнать о гжели, присоединиться к мастер-классам по лепке из глины и керамической росписи, а также приобрести изделия местных мастеров. Кроме того, гости отправляли поздравительные открытки, которые оформил сотрудник Раменского историко-художественного музея, проработавший более 30 лет на производстве «Объединение Гжель».

На сцене наградили участников конкурса керамических работ. После прошла тематическая экскурсия по экспозиции Раменского историко-художественного музея.

В финале праздника участники смогли увидеть обжиг керамического изделия под открытым небом. Художники-керамисты с самого начала мероприятия начали растапливать огонь в печи дровами, чтобы долгое время поддерживать высокую температуру в печи для обжига керамики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестивали Раменское
10 июля 2024, 09:59
Лесной пожар потушили вблизи Деревнищ
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Лесной пожар произошел в километре от деревни Деревнищи Орехово-Зуевского округа 9 июля. Огонь увидели с помощью системы видеомониторинга.

На место направили семь машин и девять человек из личного состава лесопожарных формирований. Им потребовалось шесть с половиной часов, чтобы затушить возгорание.

Пожар произошел по вине человека. Сотрудники Комитета лесного хозяйства проводят опрос возможных свидетелей происшествия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары Орехово-Зуево

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