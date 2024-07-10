Нейросеть помогла расшифровать 250 тысяч рентген-снимков в Подмосковье с января

Как рассказали в Мингосуправления региона, искусственный интеллект распознал 191 тысячу флюорографий, 55 тысяч маммографий и 35 тысяч КТ грудной клетки.

«В сфере здравоохранения Московской области активно применяются умные технологии. Искусственный интеллект берет на себя рутинную работу, например, помогает заполнять медицинские карты пациентов, а также выступает в качестве ассистента: анализирует рентгеновские снимки и делает заключение. Эту информацию врач использует как дополнительное мнение при постановке диагноза», - рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Нейросеть распознает снимки в 51 медучреждении области. Она способна определить 11 патологий, в том числе сразу несколько на одном снимке. После анализа искусственный интеллект выделяет возможные отклонения цветом и добавляет описания и заключения. Такие технологии помогли повысить точность определения патологий и сократить время описания исследований до двух минут, отметила Надежда Куртяник.

Узнать подробнее о внедрении нейросетей в области здравоохранения можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для больниц региона закупили новые рентген-аппараты С-дуга. Их будут использовать в проведении операций любой сложности.

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