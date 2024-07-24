Нейросеть начали использовать для контроля питания в 133 соцучреждениях Подмосковья

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Нейросеть следит за качеством питания в семейных и реабилитационных центрах, а также в других соцучреждениях.

«Например, нейросеть одновременно следит за питанием в 133 соцучреждениях Подмосковья. Она умеет распознавать 125 видов блюд с точностью 96% и сразу замечает, если что-то не соответствует утвержденному меню», - рассказала Куртяник.

Ответственный сотрудник учреждения ежедневно фотографирует подносы с едой и загружает их в приложение «Проверки Подмосковья», где их анализирует нейросеть. При выявлении нарушений, их подтверждает модератор и направляет данные для устранения.

Искусственный интеллект также помогает следить за чистотой и порядком.

Узнать обо всех успешных практиках Подмосковья при использовании нейросетей можно по ссылке.

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