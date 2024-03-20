Нейрохирурги в Долгопрудном успешно прооперировали мужчину с нестабильным позвоночником

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Врачи диагностировали у мужчины спондилолистез - патологическое состояние, связанное с нестабильностью позвоночника на фоне избыточной подвижности позвонков. После госпитализации в стационар пациенту провели декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство - так называемый трансфораминальный межтеловой спондилодез.

Операцию проводят, сочетая ортопедическую и микрохирургическую работы. Врачи заменили межпозвонковый диск на специальное устройство - кейдж, заполненный собственной костью больного. При этом, позвонки стабилизировали титановыми транспедикулярными фиксаторами для восстановления оси позвоночника.

Операцию провел заведующий отделением нейрохирургии Долгопрудненской больницы Павел Савинков. Отмечается, что во время восстановления пациента боль в пояснице полностью исчезла. Сейчас мужчина готовится к выписке и дальнейшей реабилитации.

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