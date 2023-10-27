Нейрохирург из Красногорска изобрел технологию создания имплантатов с помощью 3D-моделирования

Николай Карпов рассказал, что после нейрохирургических вмешательств, необходимых для спасения жизни, в черепах пациентов остаются трепанационные дефекты. Для их закрытия чаще всего используется титановая сетка.

«Однако нельзя взять и просто поставить ровную титановую сетку. Во-первых, это будет создавать давление на головной мозг. Во-вторых, иметь сильный косметический дефект», - подчеркнул нейрохирург.

Наличие современного оборудования в Красногорской больнице позволило врачу осуществить задумку - он создал имплантат для черепа с использованием технологии 3D-моделирования. Врач рассказал, что для этого в медучреждении используются специальные пресс-формы, которые изготавливаются на основании компьютерной томографии пациента.

«Первично делаем нативное исследование. Загружаем его в специальную программу. Создаём с помощью этих срезов 3D-модель. Далее в специализированной 3D-программе мы этот череп зеркалим. То есть правую сторону на левую, левую - на правую. В зависимости от того, где есть дефект», - поделился Николай Карпов.

После этого создаются модели для придания пластине нужной формы - позитивные и негативные, которые в точности повторяют здоровую часть черепа пациента. Затем титановую сетку сжимают между этих пресс-форм и получают точную копию здоровой стороны.

Данная технология позволяет хирургам установить имплантат за гораздо меньшее время. Кроме того, она значительно экономит финансы, поскольку создание реалистичных имплантатов по другим методикам требует гораздо больших затрат.

Также специалист подчеркнул, что технология доступна абсолютно всем желающим и применяется в больнице Красногорска на постоянной основе. Все хирургические вмешательства прошли успешно и без осложнений.

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