Невролог Елена Чуракова рассказала о трех стадиях развития стресса

Обычно выделяют три стадии развития стрессовых симптомов. Сначала - раздражительность, проблемы с концентрацией, потеря интересов и постоянная усталость. На второй стадии появляются нарушения работы кишечника, потливость. На третьей - тревожность, депрессия, дисфункции органов.

«При стрессе меняется кровоток - усиливается кровоснабжение мозга и мышц, но ослабевает кишечника, почек и кожи. Тратятся внутренние запасы глюкозы и жиров. Это объясняет, почему люди в хроническом стрессе постоянно болеют - не хватает ресурсов на восстановление», - пояснила Елена Чуракова.

Невролог отметила, что стрессу подвержен каждый человек. Важно не допускать затяжных периодов.

«Только мы сами отвечаем за восприятие окружающей обстановки. Задача номер один - убрать раздражающие факторы и начать проще относиться к жизни. Не позволяйте обстоятельствам управлять вашими реакциями и помните, что психическое здоровье у нас одно, а ресурсы организма небезграничны», - отметила врач.

Если самостоятельно справиться не получилось, можно обратиться за помощью к специалистам.

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