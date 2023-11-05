Невероятное жизнелюбие и сила. Пережившая концлагерь жительница Серпухова отпраздновала 85-летие

Жительница Серпухова попала в плен вместе со своей матерью в 1941 году, когда ей было три года.

Надежда Кузина активно занимается волонтерской деятельностью и состоит в Совете ветеранов городского округа Серпухов. Свои воспоминания она записывает и передает эти истории школьникам. В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей прозвучали теплые поздравления с юбилеем от почетных гостей и близких друзей.

Замглавы администрации округа Татьяна Орлова призналась, что от Надежды Кузиной исходит теплота и жизненная энергия.

«Вы все время [двигаетесь] вперед, вы драйвер вот этого вот развития и роста, и вы нас туда тащите, подсказываете какие-то идеи. Вы - двигатель», - отметила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с 96-летием ветерана Виктора Васильевича Матросова , который прошел Великую Отечественную войну. Глава региона пожелал ему крепкого здоровья и сил.