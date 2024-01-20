Несоответствующие требованиям безопасности киоски демонтировали в Реутове

Всего на территории городского округа выявлено 70 объектов, которые не соответствуют требованиям безопасности и закона, шесть из которых находятся вдоль вылетных магистралей.

Сотрудники администраций муниципалитетов Московской области продолжают проводить встречи с предпринимателями, в ходе которых им предлагают альтернативные места для торговли. Кроме того, рассматриваются вопросы узаконивания предпринимательской деятельности и изменения фасадов, чтобы привести объекты в соответствие с требованиями.

С начала октября 2023 года Минсельхоз Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьева работает над приведением объектов потребительского рынка и услуг в соответствие с требованиями. Особое внимание уделяется объектам, расположенным вдоль вылетных магистралей.

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