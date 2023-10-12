Несколько подмосковных сортов картофеля вошли в десятку лучших в России

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На сегодняшний день в России продолжается работа над созданием семенного фонда отечественных сортов картофеля.

«Шесть из 10 сортов, признанных лучшими, получены в Подмосковье», - рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Он подчеркнул, что это помогает снизить импортозависимость от иностранного семенного материала.

Второе место в рейтинге лучших сортов занял сорт «Калинка» от компании «Дока–Генные Технологии». На третьем и четвертом местах разместились сорта «Михайловский» и «Феникс», разработанные на предприятии «Озеры». Эти сорта успешно прошли испытания и в конце 2023 года будут включены в государственный реестр селекционных достижений.

Также в топ-10 попали три сорта картофеля, разработанные в ФИЦ имени А. Г. Лорха. Пятое место было присуждено сорту «Северное сияние», предназначенному для диетического питания. Этот сорт характеризуется фиолетовой мякотью клубней, повышенным содержанием антоцианов, белка и каротиноидов, а также пониженным содержанием крахмала. Шестое и восьмое места заняли столовые сорта картофеля - «Краса Мещеры» и «Спринтер».

В роли экспертов-дегустаторов выступали представители ведущей российской компании по производству картофеля «Ви Фрай» и шеф-повара известных ресторанов. Также новые разработки в области картофельной селекции оценивали представители торговых сетей «Магнит» и X5 Group с целью возможной реализации в своих магазинах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области за минувшие десять лет в два раза увеличилась площадь сельхозземель.