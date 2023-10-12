Несколько подмосковных сортов картофеля вошли в десятку лучших в России

12 октября 2023, 16:42
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Профессиональные дегустаторы признали подмосковные сорта картофеля лучшими в России. В общей сложности было представлено более 50 сортов, в том числе и разработанных в рамках федеральной научно-технической программы.

На сегодняшний день в России продолжается работа над созданием семенного фонда отечественных сортов картофеля.

«Шесть из 10 сортов, признанных лучшими, получены в Подмосковье», - рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Он подчеркнул, что это помогает снизить импортозависимость от иностранного семенного материала.

Второе место в рейтинге лучших сортов занял сорт «Калинка» от компании «Дока–Генные Технологии». На третьем и четвертом местах разместились сорта «Михайловский» и «Феникс», разработанные на предприятии «Озеры». Эти сорта успешно прошли испытания и в конце 2023 года будут включены в государственный реестр селекционных достижений.

Также в топ-10 попали три сорта картофеля, разработанные в ФИЦ имени А. Г. Лорха. Пятое место было присуждено сорту «Северное сияние», предназначенному для диетического питания. Этот сорт характеризуется фиолетовой мякотью клубней, повышенным содержанием антоцианов, белка и каротиноидов, а также пониженным содержанием крахмала. Шестое и восьмое места заняли столовые сорта картофеля - «Краса Мещеры» и «Спринтер».

В роли экспертов-дегустаторов выступали представители ведущей российской компании по производству картофеля «Ви Фрай» и шеф-повара известных ресторанов. Также новые разработки в области картофельной селекции оценивали представители торговых сетей «Магнит» и X5 Group с целью возможной реализации в своих магазинах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области за минувшие десять лет в два раза увеличилась площадь сельхозземель.

Сельское хозяйство
Более 2,5 тысячи IT-специалистов получили льготную ипотеку в Подмосковье с начала года
23 октября 2023, 13:39
Unsplash
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Сотрудники подмосковных IT-компаний получили более 2,5 тысячи льготных кредитов на покупку жилья с начала года. Об этом рассказали в Мингосуправления региона.

«Наш регион вошел в тройку субъектов страны по числу выданных ипотек IT-специалистам. Такая федеральная мера поддержки введена Минцифры России и позволяет ценным сотрудникам быстрее приобрести собственное жилье по выгодной ипотечной ставке», - отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Действие программы распространяется на специалистов до 50 лет. После оформления льготной ипотеки сотруднику нужно проработать в аккредитованной IT-компании минимум пять лет.

Подробные условия получения IT-ипотеки можно изучить на Едином портале госуслуг. Заявку на кредит можно подать до конца 2024 года.

Социальная ипотека доспутна в Подмосковье по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева и для молодых ученых. За время действия программы жилье смогли приобрести около 700 специалистов.

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Льготная ипотека Социальная ипотека
«Безнадежно устарели». Андрей Воробьев поручил очистить города Подмосковья от ларьков
23 октября 2023, 13:38
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Концепция современной торговли исключает устаревшие ларьки и павильоны, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Там, где они еще остались, необходимо исправить ситуацию, сказал он на заседании областного правительства.

Вид города всегда складывается в том числе из деталей, поэтому в Подмосковье действуют различные программы, нацеленные на модернизацию во всех сферах.

Ремонт отделений «Почты России» , например, - одна из них.

Важно, чтобы помещения были светлыми, комфортными и уже с внедренными умными технологиями, сказал Андрей Воробьев.

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«Еще раз обращаю внимание на огромное количество ларьков и торговых павильонов, которые безнадежно устарели. И обращаю внимание на важность исправления ситуации в этой сфере», - отметил глава Подмосковья.

По его словам, необходимо усилить работу в этом направлении, поскольку оно напрямую влияет на облик городских округов.

Строительство Андрей Воробьев Торговля Ремонтные работы
Новую школу по президентской программе открыли в ЖК «Леоновский парк» в Балашихе
23 октября 2023, 13:14
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Школа на 275 мест открылась в жилом комплексе «Леоновский парк» в Балашихе. Заниматься здесь смогут и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Учебное учреждение построили по президентской программе. В здании оборудовали классы для занятий, лаборантские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, библиотеку.

«В прошлом году губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев дал старт строительству 20 школ в регионе. Одной из них стала небольшая, но долгожданная в Балашихе - на 275 мест в жилом комплексе „Леоновский парк“. В ней уже проходят уроки. Уверен, комфорт в обучении поспособствует и высоким результатам. Желаю ребятам и педагогам еще больше достижений и открытий в стенах новой школы», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

На территории учреждения есть стадион, где заниматься спортом могут все жители микрорайона. Это стало возможным благодаря проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева «Открытый стадион».

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Школы Балашиха
Фельдшерский пункт построят в деревне Ивакино под Можайском к 2025 году
23 октября 2023, 13:05
Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Новый здравпункт построят в деревне Ивакино к 2025 году. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Пункт включили в государственную программу Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры. Сейчас в деревне Ивакино ведется проработка территории под его размещение.

Строительство нового фельдшерского здравпункта повысит доступность оказания первичной медико-санитарной и паллиативной помощи населению деревни. Современное здание оснастят необходимым оборудованием, для пациентов и медиков создадут комфортные условия.

Открыть объект здравоохранения планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

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Здравоохранение Медицина Можайск

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