Несколько городских округов Подмосковья объявили тендеры на организацию школьного питания

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Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова сообщила, что закупка, которая проводится в городском округе Красногорск, обеспечит бесплатным горячим питанием 38 образовательных учреждений, а это более 20 тысяч учащихся.

В Наро-Фоминском городском округе закупка коснется питания 8 тысяч детей из 15 учебных заведений. Тендер в городском округе Серпухов затронет 15 учреждений, а в городском округе Лыткарино - 19.

Закупки проводятся в рамках государственной программы «Образование» и финансируются за счет средств Федерального бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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