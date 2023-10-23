Несколько городских округов Подмосковья объявили тендеры на организацию школьного питания
Ряд конкурсов на оказание услуг по организации бесплатного питания в школах и детских садах объявили четыре городских округа: Красногорск, Лыткарино, Наро-Фоминский и Серпухов. В их рамках определят комбинаты, которые будут кормить детей в 2024 году.
Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова сообщила, что закупка, которая проводится в городском округе Красногорск, обеспечит бесплатным горячим питанием 38 образовательных учреждений, а это более 20 тысяч учащихся.
В Наро-Фоминском городском округе закупка коснется питания 8 тысяч детей из 15 учебных заведений. Тендер в городском округе Серпухов затронет 15 учреждений, а в городском округе Лыткарино - 19.
Закупки проводятся в рамках государственной программы «Образование» и финансируются за счет средств Федерального бюджета.
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