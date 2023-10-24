Несчастных случаев на железных дорогах Подмосковья стало меньше на 19% с начала года
Количество случаев травмирования граждан на объектах Московской железной дороги сократилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Основной причиной происшествий по-прежнему является грубое несоблюдение гражданами правил безопасности при нахождении на объектах инфраструктуры и переходе через железнодорожные пути в неположенных местах.
Министерство транспорта Подмосковья, ссылаясь на Московскую железную дорогу, сообщило, что в Московской области количество происшествий на инфраструктуре снизилось на 19%, а в Москве - на 10%.
Для снижения количества несчастных случаев на всей территории Московской железной дороги проводится интенсивная информационно-разъяснительная работа. В образовательных учреждениях организуются профилактические мероприятия. Совместно с сотрудниками транспортной полиции проводятся рейды на местах массового нарушения пешеходами правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре.
Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила поведения на железнодорожной инфраструктуре.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта.
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