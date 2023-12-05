Несанкционированных сливов в водоемы Подмосковья стало на 44% меньше за год

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что незаконные сбросы в водные объекты представляют серьезную проблему, поскольку они могут привести к непоправимому ущербу экологической системе.

Отмечается, что подавляющее большинство выявленных несанкционированных сбросов происходили из частного сектора и на территории СНТ. Тихон Фирсов также призвал внимательнее отнестись к данной проблеме и попытаться уменьшить количество несанкционированных сбросов отдельными хозяйствами.

Минэкологии также представило список городских округов, которые продемонстрировали наибольшую активность в выявлении и ликвидации водовыпусков. Городской округ Пушкинский занял лидирующее место в этом списке, за ним следуют Раменский, Наро-Фоминск, Ступино, Сергиево-Посадский, Балашиха, Мытищи, Кашира, Люберцы, Солнечногорск, Одинцовский, Щелково, Серпухов и Реутов.

Тихон Фирсов добавил, что в 2022 году на территории Московской области выявили и ликвидировали более 7,1 тысячи несанкционированных водовыпусков. В этом году их количество снизилось до четырех тысяч.

«Разница с прошлым годом характеризуется положительной динамикой в сторону уменьшения выявленных вновь образованных несанкционированных водовыпусков», - указал Тихон Фирсов.

В заключение он добавил, что системная работа на протяжении последних лет принесла свои плоды. Она будет продолжена в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе очистили свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер».

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