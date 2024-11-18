Несанкционированные тропы к железнодорожным путям ликвидировали в Люберцах
В Люберцах заделали 16 проломов заборов и ликвидировали несанкционированные тропы, которые ведут к железнодорожным путям. Специалисты также провели профилактические беседы с потенциальными нарушителями.
За неделю специалисты восстановили 35 квадратных метров ограждений, которые открывали доступ к железнодорожным путям.
«Сотрудниками администрации выявлено и восстановлено 35 квадратных метров ограждений вдоль железной дороги. Устранено 16 проломов в ограждениях, несанкционированные тропы ликвидированы. Специалисты заделали пролом ограждения на станциях МЦД „Малаховка“ и перегоне „Красково - Малаховка“», - отметил Волков.
Также на прошлой неделе провели профилактические беседы с 18 потенциальными нарушителями, а также организовали 21 проверку и привлекли к административной ответственности двух человек.
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