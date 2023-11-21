Несанкционированную рекламу устранили в Лобне

Так, одна из опор наружного освещения в Лобне на улице Мирная была обклеена флаерами и брошюрами. Несанкционированную рекламу оперативно удалили и привели объект в надлежащий вид.

Инспекторы ГУСТ подчеркивают, что несанкционированные объявления, которые размещают на фасадах домов и других непредназначенных для этого местах, являются не лучшим способом маркетинга. Реклама сразу же удаляется и не приносит товару или услуге «всеобщей известности».

Напомним, для размещения информационных материалов на территории Московской области установлены специальные стенды. Для нарушителей предусмотрены серьезные штрафы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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