Неонатолог из Балашихи провел в Узбекистане мастер-классы по медицине

Основной целью командировки стало повышение квалификации врачей в области грудного вскармливания. Денис Аксенов, заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных Балашихинского роддома, отметил, что такие мероприятия способствуют укреплению профессиональных связей и обмену передовыми методами работы.

«Обмен опытом между специалистами разных стран позволяет нам находить новые решения и улучшать качество медицинской помощи»,- сказал Денис Аксенов.

В 2024 году по инициативе Аксенова в Балашихе открылся центр поддержки грудного вскармливания, который стал первым в России учреждением, предоставляющим бесплатную консультативную и диагностическую помощь женщинам. За короткое время работы центр стал флагманским, привлекая внимание не только российских врачей, но и специалистов из других стран СНГ.

Подробную информацию о центре можно получить по телефону: 8(495)522-15-65.

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