Необычный новогодний автофлешмоб провели в Мытищах

В роли главных «звездочек» на парковке молодежного центра «Импульс» выступили пожарная машина и автомобиль ГИБДД. Всего 24 автомобиля выстроились на парковке, создав фигуру большой новогодней елки.

Идея флешмоба пришла организаторам давно. Они хотели объединить жителей городского округа Мытищи в преддверии празднования Нового года.

«Хотелось поздравить и взрослых, и детей с наступающим Новым годом. Поэтому, конечно, у нас есть собственный Дед Мороз, который никого не оставит без внимания. Ждем участников флешмоба и желаем всем хорошего настроения» - рассказала специалист центра «Импульс» Анастасия Люкшина.

После того как на улице стемнело, автомобильная «Елочка» зажгла огни. Всем участникам необычного мероприятия предложили горячий чай и сладкие угощения. Кроме того, они смогли сфотографироваться с Дедом Морозом. В ходе проведения флешмоба царила веселая и праздничная атмосфера.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область, чтобы встретить Новый год. Кроме того, он поручил подготовить регион к праздникам.

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